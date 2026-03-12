El Ayuntamiento de Palma defiende la legalidad de requerir listados de personas sin techo

El Ayuntamiento de Palma ha defendido la legalidad del procedimiento por el que se han solicitado a Cruz Roja listados de personas en situación de calle empadronadas en el municipio, una actuación que el Consistorio asegura que responde al cumplimiento de la normativa vigente y a criterios estrictamente técnicos.

Cort ha respondido así en un comunicado después de que el PSOE denuncie que el área de Servicios Sociales había pedido a la ONG un listado de personas en situación de emergencia social para iniciar su posible baja en el padrón municipal.

Desde Cort sostienen que se trata de un procedimiento administrativo de revisión del padrón regulado por la normativa estatal y que, en ningún caso, implica la baja automática de las personas afectadas.

Según asegura el Ayuntamiento, las áreas municipales de Servicios Sociales y Población establecieron en julio de 2025 un protocolo interno de coordinación para regular el empadronamiento de personas vulnerables que viven en la calle y realizar un seguimiento periódico de su situación. Este protocolo se basa en la Resolución del 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, publicada en el BOE el 29 de abril de ese mismo año, que fija las instrucciones técnicas sobre la gestión del padrón municipal y el empadronamiento de personas sin hogar.

La normativa establece que los responsables técnicos de los servicios sociales deben acreditar que la persona reside de forma habitual en el municipio para poder mantener su empadronamiento. En aplicación de estas instrucciones, el protocolo municipal prevé que cualquier cambio en la situación de estas personas (como un traslado a otro municipio, el acceso a una vivienda, la salida de un centro de acogida o un cambio de domicilio) pueda derivar en la revisión de su inscripción en el padrón. El documento también establece que la UMES de Cruz Roja, el equipo que trabaja con personas sin hogar en Palma, actualice cada seis meses el listado de personas atendidas que continúan en situación de calle.

Según el Ayuntamiento, este procedimiento no se estaba aplicando hasta ahora, pese a estar contemplado en la normativa vigente. En este contexto, el 18 de septiembre de 2025 Cruz Roja remitió a petición de los técnicos municipales una revisión del listado de personas vulnerables empadronadas en domicilios ficticios. En esa comunicación, según el Ayuntamiento, la entidad identificó varios casos en los que no se había mantenido contacto con las personas durante más de seis meses, por lo que no se podía confirmar si seguían viviendo en Palma ni si continuaban cumpliendo los requisitos para este tipo de empadronamiento. A partir de esa información, los servicios sociales trasladaron los datos al área de Población para iniciar el correspondiente expediente administrativo de revisión del padrón.

El Ayuntamiento subraya que la apertura de estos expedientes no supone "en ningún caso" la baja automática en el padrón municipal. Durante toda la tramitación, las personas continúan empadronadas. Si se acredita que siguen residiendo en el municipio o que continúan siendo atendidas por los servicios sociales o por alguna entidad social, el expediente se archiva y mantienen su inscripción, asegura el comunicado.

De hecho, según señala Cort, 17 solicitudes de baja ya han sido anuladas durante la tramitación después de comprobar que las personas seguían viviendo en Palma en situación de calle. En los casos en que no sea posible realizar la notificación personal, el procedimiento prevé su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal como establece la normativa. Una vez completado el expediente, el Ayuntamiento deberá solicitar además un informe vinculante del Consell d’Empadronament antes de adoptar una eventual resolución de baja.

El consistorio también ha recordado que los servicios sociales municipales son responsables de garantizar el empadronamiento de personas sin domicilio en direcciones de instalaciones municipales cuando son detectadas y valoradas por la UMES de Cruz Roja. Por eso, continúa el comunicado, el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con este equipo para tramitar tanto las altas como las revisiones de empadronamiento de este colectivo.

Con todo, desde Cort insisten en que los procedimientos de revisión del padrón se realizan con todas las garantías administrativas y siguiendo criterios técnicos, en cumplimiento de la normativa vigente.

El Ayuntamiento ha reafirmado en el comunicado su "compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad", recordando que estas pueden acceder a la cartera municipal de servicios sociales, que incluye ayudas económicas de urgencia, servicios de acogida, atención social y apoyo para el acceso a la vivienda.