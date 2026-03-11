Tregua meteorológica en Mallorca este jueves antes de un cambio radical de tiempo
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un jueves de transición en Mallorca con intervalos nubosos, nieblas matinales y posibles chubascos débiles por la tarde, antes del cambio del fin de semana
Mallorca vivirá este jueves una pequeña tregua meteorológica antes de un cambio de tiempo más marcado de cara al fin de semana. Tras un miércoles todavía algo inestable, la previsión apunta a una jornada de transición con más calma, aunque con intervalos nubosos, posibles bancos de niebla por la mañana y algún chubasco débil y ocasional por la tarde. La situación cambiará de forma más clara el sábado, cuando se espera un descenso notable de las temperaturas, además de lluvias, chubascos y un aumento del viento en la isla.
Jueves de transición en Mallorca
Según el pronóstico facilitado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación de este jueves estará marcada por una mayor estabilidad en el conjunto de la Península y Baleares, con predominio de tiempo más tranquilo.
En el caso de Mallorca, la previsión apunta a intervalos nubosos con bancos de niebla hasta la mañana y la posibilidad de algún chubasco débil y ocasional por la tarde, con temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo del norte y nordeste girando a sur y suroeste.
Un respiro antes del empeoramiento
Ese contexto convierte al jueves en una especie de paréntesis entre la inestabilidad de mitad de semana y el empeoramiento previsto para el arranque del fin de semana.
La propia evolución general para España y Baleares apunta a que el viernes todavía mantendrá un patrón relativamente estable, con predominio de cielo poco nuboso en Mallorca, presencia de brumas y bancos de niebla a primeras horas y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
El sábado llegará el giro más brusco
Pero será el sábado cuando llegue el cambio más acusado. La previsión de Aemet señala que un frente terminará de recorrer la Península y Baleares y, tras él, penetrará una masa de aire de origen polar, un cambio que podría traducirse en un ambiente mucho más desapacible en la isla.
Para Mallorca, el pronóstico habla de cielo cubierto con lluvias y chubascos a partir de la mañana, fenómenos que incluso podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, llegando a ser ocasionalmente fuertes.
Bajada de temperaturas y más viento
Además, Aemet prevé que la cota de nieve baje durante la tarde hasta unos 1.000 metros, en una jornada en la que las temperaturas caerán de forma notable y en la que las mínimas se alcanzarían al final del día, un detalle que refleja con claridad la entrada de aire más frío. A eso se sumará el viento, que pasará de suroeste flojo a moderado a norte moderado con intervalos de fuerte durante la tarde.
