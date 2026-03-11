Los transportistas de Baleares advierten de subidas de precios para los consumidores si la situación del petróleo se mantiene “tres o cuatro días”

La guerra en Oriente Medio dispara el precio de la energía y, de mantenerse la situación “tres o cuatro días” habrá subidas que repercutirán en los consumidores de las Islas Baleares, avisan los transportistas. Los primeros encarecimientos en los bolsillos son perceptibles porque el coste del combustible ha aumentado. De hecho, la gasolina es más barato que el Diésel, que en algunas zonas de Mallorca roza los dos euros el litro este martes.

Futuro incierto

El futuro es desconocido. Las declaraciones del lunes de Donald Trump afirmando que el conflicto con Irán “ya está casi terminado” disparó la euforia de los mercados. “Pareció que se acabó todo, pero luego dijeron que seguiría y es una situación incierta”, explica Bartolomé Servera, presidente de la Asociación de Empresarios de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza.

“Nadie sabe nada con certeza. Si la situación continúa así habrá un encarecimiento del transporte y de la movilidad. Como casi todo depende del petróleo es imposible saber cuánto subirá. Quien se atreva a dar datos exactos se equivoca”, apunta Servera.

Volatilidad del mercado

El barril ofrece una imagen engañosa de alivio. El Brent, referencia en Europa, llegó a tocar los 119,50 dólares el lunes y este martes a primera hora retrocedía hasta el entorno de 91-93 dólares tras señales de posible desescalada, con bajadas por debajo de los 90 dólares. Aun así, son precios elevados porque a final de febrero superaba ligeramente los 70 dólares.

Sin embargo, evidencia la volatilidad del mercado y la complicación de predecir qué sucederá. Pero que tendrá consecuencias porque por el estrecho de Ormuz pasa, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo. Y es un lugar que juega un papel fundamental en el conflicto.

“Sabemos que si la misma situación persiste tres o cuatro días habrá subidas claras. En mi sector el precio del combustible es importante porque, si no se estabiliza, hay que repercutirlo en el precio de venta. Lo que oscila es el precio de la energía y todo depende del tiempo que durará”, subraya Servera.

El Diésel y gasolina más baratas de Mallorca

Las subidas o las bajadas del precio del barril se sigue con intensidad porque de su valor dependerán también las oscilaciones de los precios de las mercancías. Las primeras consecuencias se observan en las principales gasolineras de Mallorca, que el litro, ya sea de Diésel o de gasolina, en ningún caso baja del 1’53 euros por litro de gasolina en las más económicas. Y del Diésel, aunque en Campos cueste 1’54 euros el litro, el segundo municipio de Mallorca más barato es Binissalem con un coste de 1’66 euros el litro, según datos del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Empresas agobiadas y agraviadas

“El incremento del combustible y el Diésel está dejando a las empresas bastante agobiadas y agraviadas. Es un tema activo. Esta semana ha bajado el precio del barril, pero estamos muy asustados porque en una semana se ha encarecido mucho. Si la situación dura un poco más hay que dar una línea de ayuda al combustible“, reclama Petra Mut, gerente de la Federación Empresarial Balear de Transporte.

Hay empresas o autónomos que no pueden repercutir el precio como un autocar o un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), sin embargo hay quienes en mercancías sí pueden porque en el coste final está implicado el precio de revisión del combustible. “Aunque no todos lo tienen y el impacto lo absorbe el transportista. Complica mucho”, añade Mut.

Ayudas nacionales y autonómicas

Además, los costes de los transportistas ya se están incrementando este 2026 porque quienes usan el ferry su precio ha aumentado respecto al año anterior. “Si el combustible también sube, el encarecimiento de todo lo que llegue vía marítima será brutal, pero todavía no sabemos cuánto”, expresa.

“Si la situación continúa así, pediremos la activación de ayudas tanto del Gobierno Nacional como Autonómico como ya hicieron durante la Guerra de Ucrania porque no podríamos seguir funcionando”, finaliza.

En aquel entonces, las medidas incluían bonificaciones de 20 céntimos por litro de gasolina, rebajas fiscales o descuentos en abonos de Transporte, algo que, por ahora, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, descartó el lunes en Bruselas, ya que los niveles alcanzados durante la Guerra de Ucrania todavía están lejos. Y afirmó además que el conflicto es “muy volátil”. Así que toca esperar para saber si los consumidores de Baleares se les encarecerán los productos por el conflicto iniciado por Israel y Estados Unidos.