La subida de tarifas de las navieras a los transportistas de Baleares encarecerá la cesta de la compra y las materias primas

En un contexto de subida del precio de los combustibles desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Medio, las navieras Baleària y Transmed han comunicado este miércolels a los transportistas de Baleares una subida de tarifas en los trayectos entre Baleares y la península, así como en los interislas.

En el caso de Transmed, la subida se aplica a partir de hoy, 11 de marzo, y supondrá un incremento de cuatro euros por metro lineal de carga por trayecto. Y en el caso de Baleària el incremento se aplicará a partir del 16 de marzo y será todavía mayor, de 6,25 euros por metro lineal facturado, también por trayecto.

Ambas navieras señalan que en el contexto actual se está produciendo un incremento significativo en los costes del combustible marítimo, uno de los principales componentes de la estructura de costes su actividad. Y que la subida de las tarifas a los transportistas responde a la necesidad de garantizar la calidad y la continuidad del servicio. No obstante, subrayan también que esta subida será revisada periodicamente para adaptarla a la evolución del precio del cobustible.

Petra Mut, gerente de la Federación Balear de Transporte, explica que esta subida de las navieras, que afecta a unas 80 empresas de transportes de Baleares, así como a otras de fuera que también, trasladan mercancías a las islas, les llega en un momento especialmente difícil.

Un vehículo de transporte en el puerto de Palma / Bernardo Arzayus

"Hemos sufrido desde principios de año una subida del precio de los combustibles de entre el 30% y el 35%, a lo que hay que sumar el encarecimiento anual de los fletes de las navieras (las tarifas que cobran las compañías marítimas por transportar mercancías en barco), así como los impuestos ambientales que la Unión Europea aplica a las navieras y también nos repectutes: ETS (Emissions Trading System) por las emisiones de CO2 y SECA (Sulphur Emission Control Area) por las de azufre", detalla.

"El momento es de mucha incertidumbre y de subida de nuestros costes, además de la presión que tenemos de las propias plantillas de trabajadores. Por eso solicitaremos al Gobierno la puesta en marcha “urgente” de un plan de choque que recupere el espíritu de las medidas aplicadas en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Mut considera que la subida de precios del combustible y del transporte repercutirá necesariamente y más pronto que tarde en el consumidor de las islas, en la cesta de la compra y en todas las materias primas y productos que llegan a Baleares.

A esta cadena de transmisión en los precios se refierió el presidente de Mercadona, Juan Roig, el pasado martes al referirse a los efectoos del la escalada conflicto de Oriente Medio "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos", manifestó.