Estas son las 3 mejores hamburguesas de Baleares en el VI Campeonato de España de Hamburguesas
Dos restaurantes mallorquines y uno de Ibiza han sido galardonados en el podio balear
Uno de los locales mallorquines también ha entrado en el top 15 estatal
El IV Campeonato de España de Hamburguesas ya tiene veredicto. Tras reunir a más de 450 hamburgueserías de todo el país, el certamen ha dado a conocer cuáles son las propuestas más destacadas de cada comunidad autónoma. En el caso de Baleares, el podio combina producto local, guiños a la cocina internacional y mucha creatividad.
'Malamadre' de Cel Blau
La ganadora de Baleares es la propuesta de Cel Blau, que ha presentado una hamburguesa llamada 'Malamadre'. Este restaurante, ubicado en la calle Llaüt, 40, en Palma, ofrece una hamburguesa con carne de vaca rubia 'dry aged', queso Gouda y cheddar ahumado, mayonesa de chimichurri, mermelada de bacon con tuétano y chicharrones, salsa de ají amarillo peruano y tajín en polvo.
Además de proclamarse la mejor hamburguesa del archipiélago, también se ha colado entre las quince mejores del país.
Doble premio para 'La Estrella' de Raimundo
En la segunda posición balear se encuentra el restaurante Raimundo con una hamburguesa que han llamado 'La Estrella'. Esta hamburguesa de pan de ensaimada cuenta con carne de cerdo negro mallorquín, queso de oveja roja de Mallorca, salsa de albaricoques de Porreres, bacon crujiente, encurtido de pepinillos y tomatitos confitados.
'La estrella' de Raimundo también ha sido premiada en la categoría 'Audacious BBS', un galardón que distingue a las hamburguesas más audaces y creativas del concurso.
La propuesta con la que el restaurante mallorquín ha competido este año es una creación firmada por el chef Jordi Cantó, poseedor de una Estrella Michelin en el restaurante Sa Clastra que ha destacado entre más de 450 hamburgueserías de toda España por su original reinterpretación de un icono de la gastronomía mallorquina: la ensaimada.
'Spicy Caramel Dry Aged' de The Kitchen 62
La tercera posición balear se la lleva el restaurante ibicenco The Kitchen 62 con su propuesta 'Spicy Caramel Dry Aged'. Esta hamburguesa está preparada con 200 gramos de carne DryAged madurada 40 días, queso cheddar irlandés, jalapeños caramelizados, queso camembert, bacon crujiente y mayonesa kimchi.
