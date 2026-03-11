PSIB, Més y Coalició per Mallorca piden al Consell apoyar simbólicamente el Correllengua Agermanat 2026

PSIB, Més per Mallorca y Coalició per Mallorca reclamarán al Consell de Mallorca que apoye "simbólicamente" el Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa impulsada por Joves de Mallorca per la Llengua que recorrerá más de 1.500 kilómetros entre el 19 de abril y el 5 de mayo en la edición más ambiciosa hasta la fecha. Los grupos políticos defenderán una moción en el pleno insular de mañana en la que no exigirán "recursos extraordinarios ni complejos", sino un respaldo institucional al proyecto, tal y como ha señalado el conseller socialista Joan Méndez.

La iniciativa política busca, según han explicado sus impulsores, adelantarse al posicionamiento de Vox sobre el Correllengua, buscando así generar "un debate en positivo y no en negativo" alrededor del tema. "No queremos un debate lleno de odio e insultos. Sabemos que la ultraderecha presenta iniciativas cargadas de odio cuando hablamos de la lengua de nuestras islas y nos hemos querido adelantar", ha explicado Méndez en rueda de prensa.

El socialista espera que la moción reciba "un amplio apoyo de todas las fuerzas democráticas de la institución", ya que considera que representaría "un acuerdo de país alrededor de la cultura y la convivencia".

Biel Payeras, conseller electo por Més per Mallorca, ha querido expresar por su parte su satisfacción ante la celebración de un Correllengua "que ya simboliza la recuperación de la identidad, de la autoestima de los mallorquines". "Será un evento histórico por lo que abarca, por su ambición, por su recorrido y por su participación", ha señalado el ecosoberanista.

Payeras ha recordado, además, la importancia de este tipo de iniciativas impulsadas desde colectivos juveniles "en un contexto de retroceso en temas como la memoria o la lengua". "El Correllengua debe servir para recuperar la autoestima de los catalanes, con una perspectiva abierta. Nosotros pondremos toda nuestra organización a disposición del Correllengua", ha defendido.

Por último, el portavoz y conseller electo de Coalició per Mallorca, Antoni Salas, ha manifestado su "rotundo y absoluto apoyo" a la inciativa de Joves de Mallorca per la Llengua, a quienes ha agradecido su labor "histórica" para que el Correllengua siga celebrándose.

"Tenemos muy claro que tanto la juventud como la lengua son dos pilares fundamentales para nuestro pueblo, y en un momento en el que estos pilares están amenazados por la sobrepoblación y por las dificultades que tenemos para integrar a la nueva población se agradece ver iniciativas como esta que puedan facilitar la integración de toda la ciudadanía", ha defendido Salas.

El portavoz de Coalició per Mallorca también se ha referido a la eliminación de las ayudas directas a la Obra Cultural Balear y a Joves de Mallorca per la Llengua por parte del gobierno de PP Vox que lidera a día de hoy el Consell: "Esta moción debe ser una invitación para recuperar el camino de la cordura, del diálogo y del consenso por el bien, no de nosotros como partidos, sino de nuestra isla y de nuestra cultura".

Desde Més per Mallorca, PSIB y Coalició per Mallorca han hecho un llamamiento a la participación en el Correllengua Agermanat 2026, cuya llama partirá desde Prada y pasará por ciudades como Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma, Maó y l’Alguer. En Baleares, llegará a Formentera el 29 de abril, a Eivissa el 30, a Menorca el 1 de mayo y a Mallorca el día 2. En total, más de 500 municipios participarán en el Correllengua este año.

Cabe recordar que una quincena de clubes de fútbol mallorquines, entre ellos el RCD Mallorca o el Atlético Baleares, ya han hecho público su apoyo a la presente edición.