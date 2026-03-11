Prevención del suicidio en la comunidad educativa de Baleares: "El 80% de la población desconoce como identificar o entender estas conductas"

"El 80% de la población desconoce cómo identificar o entender las conductas suicidas. Toda prevención de este tipo de conductas empieza con la formación". La Conselleria de Salut y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han puesto en marcha un plan de prevención del suicidio para formar a profesores y alumnos en la detección de señales de alarma y en cómo actuar ante este tipo de situaciones. De esta forma, la Dirección General de Salud Mental destinará, hasta 2028, un total de 124.000 euros para reforzar e implementar las actuaciones que desarrolla la UIB a tavés de este proyecto.

Entre los objetivos específicos de esta iniciativa, se busca sensibilizar a estudiantes, personal docente y personal técnico, de gestión y de administración y servicios en relación con la conducta suicida y su impacto en el entorno universitario. También se pretende desarrollar materiales audiovisuales accesibles y adaptados al entorno universitario para reforzar la prevención y la alfabetización en salud mental, así como facilitar la difusión transversal de contenidos preventivos en diferentes facultades, servicios y espacios virtuales de la Universidad. Para desarrollar estas actuaciones se diseñarán y revisarán los contenidos formativos y se adaptarán al perfil de población general y a los colectivos vulnerables participantes.

Sesiones de dos horas

En cuanto a la metodología, está prevista la realización de 160 actuaciones formativas de dos horas de duración con tres tipologías de sesiones y seguimiento:

Alfabetización en prevención de la conducta suicida (60 formaciones)

Gestión inicial de la persona con riesgo de suicidio (40 formaciones)

Refuerzo y resolución de casos: sesión de seguimiento (60 formaciones)

El alumnado y el profesorado que participen en todas las formaciones serán quienes ejerzan como GUIAS (acrónimo de Gestores Universitarios en Identificación y Atención del Suicidio) en el ámbito universitario y serán los encargados de detectar señales de riesgo y activar los protocolos simplificados de derivación.

Esta actuación se enmarca dentro de las acciones que desarrolla la Dirección General de Salud Mental en materia de prevención del suicidio y está alineada con el desarrollo del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las Illes Balears y con el Plan de Bienestar Psicológico de la UIB.

Bienestar psicológico

El Plan de Bienestar Psicológico de la UIB tiene como objetivo consolidar una universidad saludable y comprometida con la promoción de la salud mental. El plan se articula en nueve líneas estratégicas que incluyen la creación de entornos saludables, el desarrollo de programas formativos, el refuerzo de los servicios de asesoramiento psicológico, la divulgación de recursos y la promoción de hábitos de vida saludables.

Así, se están desplegando medidas como la creación de espacios de relajación, un programa de tutoría y de apoyo emocional, cursos y talleres gratuitos en línea y presenciales, el fomento de la actividad física, etc. Una de las acciones más destacadas ha sido la creación del Espacio de Bienestar Psicológico, que ofrece atención psicológica a la comunidad universitaria.

Dentro de este proyecto, una de las líneas estratégicas es la prevención de la conducta suicida, que cuenta con su propio plan. Además de la sensibilización y la formación de figuras clave para la detección y el abordaje inicial del riesgo, el documento prevé el establecimiento de un protocolo de derivación inmediata al Espacio de Bienestar Psicológico y a los servicios sanitarios.

El plan contempla también campañas informativas para reducir el estigma asociado a la conducta suicida, así como la difusión de información sobre pautas de actuación ante situaciones de riesgo. También están previstas la investigación en la materia y la incorporación de estos contenidos en las asignaturas pertinentes.