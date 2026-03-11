El PP presenta en el Parlament la ley antiokupación bloqueada en el Congreso

El PP Balears ha registrado hoy en el Parlament una Proposición de Ley contra la okupación ilegal con el objetivo de reforzar la protección de los propietarios y garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos. "Se trata de un problema real que sufren muchas familias y muchos vecinos", ha explicado la portavoz adjunta de los populares en la Cámara balear, Marga Durán.

Así, Durán ha lamentado que "tenemos que dar este paso en Baleares porque la ley nacional del PP, aprobada en el Senado, continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados" y ha señalado que "este bloqueo tiene nombre y apellidos. Francina Armengol mantiene esta ley en un cajón desde febrero de 2024 impidiendo que continúe su tramitación parlamentaria, dejando desprotegidos a miles de propietarios y vecinos frente a la ocupación ilegal".

El PP Balears ha decidido reforzar la protección jurídica frente a la okupación ilegal y ha señalado que "no podemos permitir que el esfuerzo de las familias para comprar una vivienda quede vulnerado por la ocupación ilegal y por la pasividad política de quienes deberían facilitar que esta ley se debata y se apruebe". La portavoz adjunta ha recordado que este fenómeno afecta a propietarios, comunidades de vecinos y barrios enteros.

Cifras

Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron en España más de 16.400 denuncias por ocupación ilegal de viviendas y en Baleares 514 casos, un 27 % más que el año anterior. La iniciativa registrada por el PP busca agilizar los desalojos en un plazo máximo de 24 horas, reforzar las sanciones penales frente a las ocupaciones ilegales, perseguir a quienes promuevan estas prácticas y garantizar que los propietarios y las comunidades de vecinos cuenten con más herramientas para defender la convivencia y la seguridad.

"No a la guerra"

Por otro lado, el PSIB-PSOE ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para que el Govern de Marga Prohens "active medidas preventivas ante los efectos negativos que están causando los bombardeos del Gobierno de Estados Unidos en Irán". El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Marc Pons, ha informado hoy de que la PNL pretende “que el PP se sume al ‘No a la guerra’, y hacer un llamamiento a los valores que han guiado hasta ahora la política internacional, donde el multilateralismo es el elemento de referencia, con un rechazo directo a cualquier acción militar que no cuente con el respaldo de Naciones Unidas".

"Ante la evidencia de que fomentar la guerra tiene consecuencias directas sobre Baleares y sobre los ciudadanos que peor lo pasan, el PSIB-PSOE hace un llamamiento al Govern de Prohens para que promueva acciones que permitan compensar los perjuicios que el incremento del coste de las materias primas, la energía, los carburantes o la alimentación tendrá sobre la población", señalan desde el PSIB-PSOE.

Pons ha recordado que los socialistas hacen esta petición "desde la autoridad de haber tomado medidas en el pasado, cuando, al cabo de un mes del estallido de la guerra de Ucrania, el Govern de Francina Armengol estableció la gratuidad del transporte público, que ha durado hasta el día de hoy, y que después fue asumida por el Gobierno de España". Por ello, Marc Pons ha animado al PP a votar a favor de la PNL para “adoptar, precisamente, medidas preventivas orientadas a proteger a las familias de las Islas Baleares”.