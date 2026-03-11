Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inquiokupa LlucmajorDesaolojo vivienda riesgo derrumbeImpagos explotador playa de PalmaCrónica debate parlamentario AgamaAviso transportistas BalearesPisos Nuredduna 1 millón de eurosRegistro objetores aborto
instagramlinkedin

Nuevos detalles sobre el caso del avión de Ryanair embargado en Mallorca: podría ser subastado si no se paga la indemnización a una pasajera

El bufete de abogados ha confirmado al diario Mallorca Zeitung el embargo. Aún se espera una nueva respuesta por parte de la aerolínea

El adhesivo con la palabra “Embargado” colocado en la cabina del avión de Ryanair.

El adhesivo con la palabra “Embargado” colocado en la cabina del avión de Ryanair. / Florianer Anwälte

Ralf Petzold

Un bufete de abogados austriaco ha conseguido el embargo de un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair. El detonante fue una indemnización pendiente derivada de un vuelo retrasado a Mallorca. Así lo confirma el despacho Florianer Anwälte al diario Mallorca Zeitung. Además, el diario alemán también dispone del aviso de embargo emitido por el Juzgado de Distrito de Traun.

En dicho documento se indica que el lunes (9 de marzo) un Boeing 737-8AS fue embargado en el aeropuerto de Hörsching, Austria. A Ryanair se le prohíbe “destruir, dañar, desfigurar o inutilizar” el avión.

En la cabina, el agente judicial colocó un adhesivo con la palabra “Embargado” en un lugar visible para todos los pasajeros. Según el aviso de embargo, este no puede retirarse, dañarse ni hacerse ilegible. En caso de incumplimiento, podría imponerse una pena de hasta seis meses de prisión o una multa equivalente a 360 días de salario.

Ryanair desmiente el embargo

La aerolínea implicada ha negado el embargo ante medio alemán. “Eso no es cierto. Ninguno de nuestros aviones ha sido embargado. Todos los informes que afirman lo contrario son incorrectos”, declaró una portavoz, que además envió la versión original en inglés del comunicado desde Dublín.

Según el abogado Georg Wageneder, del despacho Florianer Anwälte, el error estaría en la traducción:

“Según tengo entendido, Ryanair dijo ‘None of our aircraft has been seized’. To seize también puede traducirse al alemán como ‘beschlagnahmen’ (confiscar), y el avión sigue en servicio”.

Por ello, Ryanair puede seguir utilizando el avión con normalidad por el momento, pero debe pagar la indemnización a la pasajera.

“Si en las próximas semanas no se realiza el pago, en el peor de los casos el avión podría ser subastado”, explica Wageneder

¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo comenzó el 11 de julio de 2024 con un vuelo retrasado de Linz a Mallorca. El avión no despegó a la hora prevista, a las 8:20, sino a las 13:00. Una pasajera decidió no esperar y reservó rápidamente un vuelo alternativo.

Posteriormente, la mujer reclamó una indemnización. Por un lado, 250 euros por el retraso del vuelo de Ryanair y, por otro, exigió que la aerolínea asumiera el coste del segundo vuelo que tuvo que reservar. En total, la pasajera reclamó 355,02 euros.

Mientras tanto, la cantidad ha aumentado hasta los 892,62 euros, debido a costes adicionales acumulados.

Noticias relacionadas y más

MZ ha pedido a Ryanair una nueva declaración en relación con el aviso de embargo. Por el momento, la aerolínea no ha respondido

TEMAS

  • Mallorca
  • Ryanair
  • aeropuerto
  • Boeing
  • abogados
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
  2. Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
  3. Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
  4. Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
  5. Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
  6. Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
  7. Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
  8. Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU

Nuevos detalles sobre el caso del avión de Ryanair embargado en Mallorca: podría ser subastado si no se paga la indemnización a una pasajera

Nuevos detalles sobre el caso del avión de Ryanair embargado en Mallorca: podría ser subastado si no se paga la indemnización a una pasajera

Prevención del suicidio en la comunidad educativa de Baleares: "El 80% de la población desconoce como identificar o entender estas conductas"

Prevención del suicidio en la comunidad educativa de Baleares: "El 80% de la población desconoce como identificar o entender estas conductas"

De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados

PSIB, Més y Coalició per Mallorca piden al Consell apoyar simbólicamente el Correllengua Agermanat 2026

PSIB, Més y Coalició per Mallorca piden al Consell apoyar simbólicamente el Correllengua Agermanat 2026

El Consell de Mallorca aprueba la convocatoria de la bolsa temporal de plazas turísticas de alquiler vacacional

El Consell de Mallorca aprueba la convocatoria de la bolsa temporal de plazas turísticas de alquiler vacacional

Comisiones Obreras se opondrá a una bajada generalizada de impuestos para afrontar la guerra de Irán

Comisiones Obreras se opondrá a una bajada generalizada de impuestos para afrontar la guerra de Irán

El Gobierno amenaza con llevar al Constitucional la derogación de la Ley de Memoria balear

El Gobierno amenaza con llevar al Constitucional la derogación de la Ley de Memoria balear

"50 años de esperanza y futuro": la Fundación Social La Sapiència celebra medio siglo de vida

Tracking Pixel Contents