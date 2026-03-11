Nuevos detalles sobre el caso del avión de Ryanair embargado en Mallorca: podría ser subastado si no se paga la indemnización a una pasajera

Un bufete de abogados austriaco ha conseguido el embargo de un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair. El detonante fue una indemnización pendiente derivada de un vuelo retrasado a Mallorca. Así lo confirma el despacho Florianer Anwälte al diario Mallorca Zeitung. Además, el diario alemán también dispone del aviso de embargo emitido por el Juzgado de Distrito de Traun.

En dicho documento se indica que el lunes (9 de marzo) un Boeing 737-8AS fue embargado en el aeropuerto de Hörsching, Austria. A Ryanair se le prohíbe “destruir, dañar, desfigurar o inutilizar” el avión.

En la cabina, el agente judicial colocó un adhesivo con la palabra “Embargado” en un lugar visible para todos los pasajeros. Según el aviso de embargo, este no puede retirarse, dañarse ni hacerse ilegible. En caso de incumplimiento, podría imponerse una pena de hasta seis meses de prisión o una multa equivalente a 360 días de salario.

Ryanair desmiente el embargo

La aerolínea implicada ha negado el embargo ante medio alemán. “Eso no es cierto. Ninguno de nuestros aviones ha sido embargado. Todos los informes que afirman lo contrario son incorrectos”, declaró una portavoz, que además envió la versión original en inglés del comunicado desde Dublín.

Según el abogado Georg Wageneder, del despacho Florianer Anwälte, el error estaría en la traducción:

“Según tengo entendido, Ryanair dijo ‘None of our aircraft has been seized’. To seize también puede traducirse al alemán como ‘beschlagnahmen’ (confiscar), y el avión sigue en servicio”.

Por ello, Ryanair puede seguir utilizando el avión con normalidad por el momento, pero debe pagar la indemnización a la pasajera.

“Si en las próximas semanas no se realiza el pago, en el peor de los casos el avión podría ser subastado”, explica Wageneder

¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo comenzó el 11 de julio de 2024 con un vuelo retrasado de Linz a Mallorca. El avión no despegó a la hora prevista, a las 8:20, sino a las 13:00. Una pasajera decidió no esperar y reservó rápidamente un vuelo alternativo.

Posteriormente, la mujer reclamó una indemnización. Por un lado, 250 euros por el retraso del vuelo de Ryanair y, por otro, exigió que la aerolínea asumiera el coste del segundo vuelo que tuvo que reservar. En total, la pasajera reclamó 355,02 euros.

Mientras tanto, la cantidad ha aumentado hasta los 892,62 euros, debido a costes adicionales acumulados.

MZ ha pedido a Ryanair una nueva declaración en relación con el aviso de embargo. Por el momento, la aerolínea no ha respondido