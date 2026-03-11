Miguel Fluxà, el único mallorquín entre las mil mayores fortunas del mundo según Forbes

Miguel Fluxà es el único mallorquín que aparece entre las mil mayores fortunas del mundo según la revista Forbes. El presidente del Grupo Iberostar gana unos 400 millones de dólares respecto al año anterior y, curiosamente, pierde 55 posiciones. Además de él, cincos mallorquines más aparecen en la lista de los milmillonarios de la publicación americana: Miguel Fluxà, Carlos March, Juan March, Luis Riu, Carmen Riu y Simón Pedro Barceló. Cuatro hoteleros y dos banqueros.

La hotelera Meliá ya no cuenta con ningún representante entre las personas más ricas del mundo tras la muerte de Gabriel EscarrerJulià en 2024. La propia Forbes estimaba su fortuna en más de mil millones de euros.

Miguel Fluxà

Miguel Fluxà es el mallorquín más rico. El hotelero, presidente del Grupo Iberostar amasa un patrimonio neto de 4.300 millones de dólares. Una cantidad que lo coloca en el puesto 984 del ranking de las personas con una mayor fortuna.

Solo lo superan ocho españoles: Amancio Ortega (Zara), Sandra Ortega (Zara), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona), Florentino Pérez (ACS), María del Pino (Ferrovial), Tomás Olivo (General de Galerías Comerciales) y Hortensia Herrero (Mercadona). Pero es el primer hotelero nacional.

El inquero, que tiene 87 años, se acerca a triplicar su fortuna en los últimos cinco años según los datos de Forbes. En 2021 contaba con 1.600 millones, en 2022, con 3.600 millones; en 2023, con 2.700 millones; en 2024, con 2.100 millones; en 2025, con 3.900 millones; y en 2026, 4.300 millones.

Carlos March

El segundo mallorquín más rico es Carlos March, que dejó en septiembre de 2025 la presidencia de la Corporación Financiera Alba. Con 80 años, tiene una fortuna valorada en 2.300 millones de dólares y ocupa el puesto 1.834. Su patrimonio ha crecido porque en 2025 tenía 2.100 millones.

En términos nacionales, ocupa el decimonoveno puesto de personas con más dinero. Además, es el primer banquero español que aparece en el ranking.

Juan March

Juan March, que presentó su dimisión como miembro del consejo de administración de Banca March en 2021, es el tercer mallorquín con una mayor fortuna. Tiene 85 años, ocupa el puesto 1.913 y su patrimonio neto es de 2.200 millones de dólares. Su riqueza ha aumentado alrededor de un 10% en el último año.

Además, desde 1973 es el presidente de la Fundación Juan March, que tiene como misión fomentar la cultura en España " sin otro compromiso que la calidad de su oferta y el beneficio de la comunidad a la que sirve". Tiene tres centros: uno en Madrid, otro en Palma y el último en Cuenca.

Luis Riu

Luis Riu es el cuarto mallorquín con más patrimonio: 1.800 millones y se coloca en la posición 2.274. Tiene 66 años y es codirector ejecutivo de Riu Hotels & Resorts.

Es el actual consejero delegado y, en un artículo publicado en la web de la compañía, anticipó que con la cuarta generación ya completamente incorporada se disparará el crecimiento de la hotelera: “En 10 años puede sorprendernos el tamaño que vamos a alcanzar”.

Carmen Riu

Carmen Riu, hermana de Luis Riu, comparte el mismo puesto y amasa también 1.800 millones de patrimonio. Es la primera y única mujer mallorquina que aparece en el ranking.

Anunció su jubilación como consejera delegada de Riu Hotels & Resorts en mayo de 2024 con 69 años. Estuvo en el cargo desde 1998 tras la muerte de su padre.

Simón Pedro Barceló

Simón Pedro Barceló es el último mallorquín que aparece en la lista de milmillonarios de Forbes. Con una fortuna de 1.400 millones de dólares, es el isleño más joven del ranking con 60 años y ocupa la posición 2.712.

En enero de 2026, el Consejo de Barceló Corporación Empresarial aceptó la renuncia de Simón Barceló como consejero ejecutivo, que sigue ostentado la copresidencia, y nombró a Simón Pedro Barceló como nuevo consejero delegado.