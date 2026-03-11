Mallorca, billonarios de clase media

El cacareado informe Draghi sobre el declive de la UE destaca que entre las mayores empresas estadounidenses no hay ninguna que tenga más de cincuenta años de antigüedad. Los provectos minigigantes europeos superan con creces esa edad. El desnivel se traduce en las riquezas respectivas, con los señores tecnofeudales americanos aplastando a los billonarios de clase media vinculados a Mallorca, como nativos o terratenientes.

Mientras Elon Musk se aproxima al billón de euros, la muy meritoria inclusión de March y Fluxá por debajo de otros mil milmillonarios no oculta que la banca homónima ha cumplido un siglo, y que ‘Forbes’ no reconoce más fortunas de estirpe balear. Terratenientes isleños como Branson, Reuben, Tollefsen o Chico, todos excepto el ya retirado Ray Dalio, confirman a Mallorca como un balneario para la tercera edad financiera. Al igual que ocurre con los turistas de masas, los megarricos de la isla son cada vez más viejos y pobres.

Es cierto que Ibiza y Mallorca amontonan jets pero, ¿cuántos restaurantes de tres estrellas Michelin suma Balears?. Cero. El máximo ejecutivo del Raffles de Singapur giró visita a su competencia local para concluir:

-Ya hemos verificado que en Mallorca no hay hoteles de cinco estrellas.