Las legalizaciones por la amnistía urbanística disparan los proyectos visados en Mallorca

Las legalizaciones extraordinarias de edificaciones en suelo rústico por la amnistía urbanística del Govern de Marga Prohens han disparado los proyectos de viviendas visadas en Mallorca.

El Colegio de Arquitectos de Baleares ha confirmado que la actividad constructora durante el pasado año se incrementó en buena medida por la regularización de construcciones en rústico.

Este diario informó el pasado fin de semana de que los ayuntamientos de la isla han recibido un alud de peticiones para legalizar este tipo de edificaciones, aprovechando la primera fase del procedimiento, que resulta más barata.

Los consistorios han registrado un gran volumen de expedientes de legalización extraordinaria, especialmente durante los primeros quince días de febrero, apurando la fecha límite del 16 de febrero de 2026, en la que se paga una multa del 10% del valor actual de la construcción. En el segundo año el porcentaje sube al 12,5% y el tercer y último año, hasta febrero de 2028, la prestación económica se incrementa al 15%.

Uno de los municipios que más destaca y que ha recibido más peticiones de regularización extraordinaria de edificaciones en rústico es Pollença, con unos 300 expedientes. La mayor parte de solicitudes entraron en enero y primeros de febrero de este año, coincidiendo con el primer tramo de la amnistía urbanística, si bien siguen llegando más casos al Ayuntamiento, que se corresponden ya a la segunda fase del procedimiento.

Suben las viviendas visadas

El Colegio de Arquitectos ha señalado que en 2025 ha habido un fuerte incremento en el número de viviendas visadas. En Mallorca, ha aumentado un 33,3% al alcanzar las 3.611. Este repunte se explica en buena medida por el proceso de legalizaciones extraordinarias en suelo rústico promovido por el Govern balear.

En concreto, durante el pasado año se visaron en la isla 1.841 viviendas unifamiliares, con un aumento del 49,6%, pero de ellas 511 correspondían a legalizaciones extraordinarias, correspondientes a residencias ya existentes en suelo rústico de forma irregular o en las que se habían realizado obras ilegales, como ampliaciones o construcción de piscinas, por citar algunos ejemplos. Si no se tienen en cuenta estas regularizaciones, el aumento de los unifamiliares se reduce a un 8,1%, aunque eso supone igualmente un buen nivel de actividad.

Todos los proyectos residenciales de Mallorca, sumando los plurifamiliares y los unifamiliares, han supuesto una inversión de 1.425 millones de euros, con un alza del 19,1%.

Por municipios, Palma lidera estas actuaciones, con 861 plurifamiliares y 174 unifamiliares. En el primer grupo, Capdepera aparece en segundo lugar, con 138 pisos, mientras que en el segundo se destaca el caso de Pollença, con 152 chalés, aunque en este último municipio se destaca el peso de las legalizaciones.

Por tanto, gran parte del incremento registrado en la actividad constructora en 2025 está vinculado a la amnistía urbanística aprobada mediante el Decreto ley 3/2024 y la Ley 7/2024.