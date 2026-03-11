Inaugurado el nuevo supermercado asiático en las Avenidas de Palma
El Xi Duo Duo ha abierto donde antes se encontraba el restaurante Brox
Además, el local ha organizado un sorteo de apertura
Palma ya suma otro supermercado de productos internacionales en la ciudad. Esta vez se trata de Xi Duo Duo, un local de comida asiática que ha abierto sus puertas en el centro de Palma, concretamente en las Avenidas, cerca de donde Abacus cerró y del antiguo edificio de Sa Nostra, que permanece cerrado.
Amplios pasillos y aparadores con una gran variedad de productos asiáticos, desde licor de lagarto hasta toda clase de dulces, recorren los 300 metros cuadrados que conforman el establecimiento recién inaugurado. La oferta alimentaria se complementa con frutas orientales, pastelería china, carnes, pescados y gyozas de diferentes clases.
Se trata de un espacio ordenado y limpio que pretende acercar la cultura oriental a los mallorquines a través de la gastronomía. Artículos procedentes de Tailandia, China, Japón, India, Corea del Sur e incluso Vietnam pueden adquirirse en este comercio.
Por el momento no realizan pedidos a domicilio, aunque sí se pueden recoger en tienda encargos solicitados previamente.
Segunda apertura el mes de mayo
En el próximo mes de mayo está previsto que abra otro supermercado Xi Duo Duo en Palma, este segundo ubicado en la calle Pascual Ribot en el número 31.
Sorteo de apertura
Para celebrar la apertura de la tienda en las Avenidas de Palma se sortearán cuatro premios. El vencedor se llevará 188 euros en un vale de compra, el segundo una arrocera Midea, el tercero una hervidor de agua, el cuarto un gato de la suerte y por participar darán un paquete de fideos picantes de pollo, aunque será limitado y hay que consultar las bases en la tienda.
Para entrar dentro del sorteo la condición está muy clara: por cada 20 euros de compra obtendrás una oportunidad para participar. Son acumulables, así que si gastan 40 tendrás dos opciones y si compras por valor de 60, tres.
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