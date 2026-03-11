Detectan que la navegación genera el 33,5 % de residuos del mar y el turismo el 32,2 %

La navegación está detrás del 33,5 % de los residuos en el mar y el 32,2 % procede del turismo, comercio y hostelería, según un nuevo estudio piloto realizado en Baleares por las fundaciones Mallorca, Menorca e Ibiza Preservation que revela una presencia generalizada y persistente de residuos.

El estudio se basa en dos campañas de muestreo realizadas durante la primavera y el otoño de 2025 en 21 localizaciones de las cuatro islas, donde 70 buceadores voluntarios estudiaron 136 transectos subacuáticos de 25 por 4 metros, recogieron todos los residuos que encontraron y que después fueron estudiados y caracterizados.

La principal conclusión del estudio, después de analizar una superficie total de 16.120 m² del fondo marino es que hay "una presencia generalizada de residuos, con predominio de plástico", ha detallado Elisa Langley, de IbizaPreservation.

La densidad media de residuos fue superior en primavera, con 2,59 objetos por cada 100 m² en el conjunto de los puntos de Baleares que se han estudiado, y en otoño, a pesar de que repitieron los puntos donde ya habían retirado todos los residuos la primera vez, hallaron 1,79 objetos cada 100 m².

Además de botellas y bolsas, entre los objetos que sacaron del mar había desde cepillos de dientes a peines, gafas de sol y prendas de ropa.

Si la mayoría de los residuos proceden de la navegación y el turismo, comercio y hostelería, además un 27,3 % eran residuos de pesca, y un 5,1 % residuos de construcción y demolición.

Mallorca, el lugar con más residuos

El estudio revela diferencias por islas, con Mallorca como el lugar con más residuos y Menorca como el que menos.

En Mallorca, en los 3.900 m² prospectados en total, en primavera se extrajeron del mar 3,29 residuos cada 100 m² y en otoño solo bajó a 3,17.

En Ibiza, en primavera se encontraron 2,93 objetos por cada 100 m² y los mismos sitios en otoño, donde ya se ha limpiado, casi 2 objetos cada 100 m².

En Menorca, la variación fue mayor: en primavera sacaron del agua 1,88 objetos cada 100 m² y en otoño bajó a 0,95, datos de reducción a partir de los cuales las autoras del estudio infieren que se debe a que en esta isla hay menor presión turística.

Estas cifras también indican que hay una presencia constante de residuos en el mar a lo largo de todo el año.

Ley pionera de residuos

Los datos llaman la atención en una comunidad autónoma que cuenta con una ley pionera de residuos en vigor y "muy ambiciosa" ha subrayado en la rueda de prensa de presentación del estudio la directora de Menorca Preservation, Rebecca Morris, que ha indicado que según los datos de la entidad, que hace 5 años que desarrolla la campaña 'Plastic Free Menorca', solo un 3 % de las empresas con las que han trabajado cumplían la ley.

"En Ibiza nos encontramos que la mayoría de empresas no cumplían con el mínimo que marca la legalidad y otras que antiguamente habían sido certificadas habían dejado de cumplir", ha añadido la directora de IbizaPreservation, Inma Saranova.

Saranova ha incidido en que "teniendo una normativa pionera y de la más completas a nivel español y europeo, no se está cumpliendo y no se está haciendo un seguimiento", ha dicho sobre la Ley Balear de Residuos, que prohíbe los envases plásticos de un solo uso. Ha denunciado que en las Pitiusas, la administración no realiza inspecciones.

Sranova ha recalcado que "sobre todo tienen responsabilidad las empresas productoras de plástico".

"Tenemos que empezar a exigir que deje de producirse plástico en las cantidades que se está produciendo", ha reivindicado. "El problema es grave y se puede ver en un estudio muy simple, hecho con dos ciclos de inmersiones", ha incidido. "No sé que esperamos para exigir a las administraciones que se cumpla una normativa que ya existe", ha reclamado.