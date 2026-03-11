Comisiones Obreras se opondrá a una bajada generalizada de impuestos para afrontar la guerra de Irán

Comisiones Obreras se va a oponer a una bajada generalizada de impuestos para hacer frente a los perjuicios económicos que ya está provocando el conflicto bélico en Irán y en Oriente Medio, que ya se está traduciendo en un aumento de los precios del combustible y de la electricidad. Esta posición del sindicato mayoritario la anunciado esta mañana su secretario general, Unai Sordo, que ha visitado la sede de Mallorca y ha anunciado que solo se apoyarán medidas puntuales para afrontar las consecuencias que está produciendo las decisiones políticas de Donald Trump, al que calificó de “pequeño Napoleón”.

Sordo participará mañana en una reunión con ministros y con otros representantes sociales, que tendrá lugar en Madrid y en el que se expondrán las medidas para hacer frente a las consecuencias de este conflicto armado. “CC OO apoyará algunas medidas puntuales, como una reducción del IVA a productos básicos, pero no podemos dejar al Estado sin un escudo fiscal y después exigirle que nos salve. El coste de las medidas fiscales es muy caro”, señaló Sordo, que afirmó que se exigirá al Gobierno que garantice los empleos ante esta situación de crisis derivada del ataque militar.

El líder sindical también reconoció que si el conflicto se prolonga en el tiempo habrá consecuencias económicas, que sufrirán las familias y con ellas se producirá un efecto inflacionista que nadie desea.

Sordo se mostró muy crítico con los mensajes lanzados por los políticos de derechas y por los representantes empresariales, que han pedido una bajada generalizada de los tributos. “Exigen la bajada de impuestos y después piden que se movilicne los recursos públicos. Esta exigencia es incompatible”.

El representante sindical se ha posicionado al lado de la postura que mantiene Pedro Sánchez al denunciar que este ataque militar es ilegal y al enfrentarse al líder norteamericano. “La guerra de Irán está fuera de todo marco legal, aunque puede provocar en los próximos días una escalada de dimensiones desconocidas”. Para Sordo, las medidas que debe adoptar el Ejecutivo deben ir en coherencia con los acontecimientos que pueda provocar esta guerra, con el objetivo sobre todo de proteger el empleo de los trabajadores. Fue muy duro con el comportamiento de Trump y exigió que Europa debe adoptar una posición contundente ante las actuaciones del presidente de EE.UU. Sordo aseguró que el sindicalismo europeo ya se está movilizando para responder a los ataques a los intereses que están ocasionando las decisiones de Trump y detalló que estas organizaciones han escrito una carta para mostrar su apoyo al presidente Sánchez ante su posición de firmeza ante la guerra en Oriente Medio. “Los representantes de la Unión Europea deben poner pie en pared ante las actuaciones de un tirano, que pretende fragmentar Europa”. Y ha aprovechado para critica a la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen, por sus recientes declaraciones en las que asegura que Europa no podía ser guardiana del viejo orden mundial.

Sobre las reivindicaciones que propone CC OO a favor de proteger a los trabajadores, Sordo defendió que los salarios en los próximos años han de subir un porcentaje del siete por ciento, y recordó que es necesario que las altas ganancias que están teniendo la mayoría de empresas, también se repartan entre los empleados. El sindicato está impulsando una campaña bajo el lema “salarios, techo y tiempo”, con el que pretende anunciar las principales reivindicaciones sociales que se pretenden, a la vez que denuncian las dificultades que tienen los trabajadores para encontrar una vivienda a un precio razonable. Así, Sordo ha detallado que su formación reclamará una subida salarial general del 4%, que ascenderá al 7% en los sueldos que no alcancen el salario mínimo. “Nunca las empresas habían ganado tanto dinero como en estos momentos por lo que, como ocurre en otros países, estas ganancias deben servir para subir los sueldos”.

El líder sindical recordó que hay un numeroso grupo de personas que, pese a que dispone de un trabajo estable, le cuesta mucho llegar a final de mes, porque su sueldo no le permite acceder a una vivienda a un precio razonable, ni hacer frente a la subida de los precios de la compra. “Hay familias que sin estar en una situación de pobreza, apenas pueden llegar a final de mes”.

Sobre la vivienda, que consideró uno de los principales problemas sociales que sufre el país, Sordo ha reconocido que no existen soluciones mágicas, pero ha pedido al Gobierno que fije un tope en los precios de los alquileres, que se construyan casas a un precio razonable, se actúe sobre las viviendas vacías y no se permita que determinadas empresas puedan especular sobre el negocio inmobiliario.

El secretario general de CC OO en Baleares, José Luis García, también ha señalado que la buena marcha de la economía no se está traduciendo en una mejora de las condiciones de los trabajadores, sino al contrario, porque sufren problemas para llegar al final de mes. Aseguró que la población está molesta y que es precisamente el partido Vox el que está aprovechando de este sentimiento generalizado para creer en votos.

Los dos líderes sindicales han participado esta mañana en una protesta que se ha celebrado frente al Parlament