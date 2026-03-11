Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un colegio de Mallorca, entre los 100 mejores de España según la lista Forbes 2026

La prestigiosa revista destaca el modelo internacional y plurilingüe del centro

Duna Márquez

Mallorca vuelve a destacar en el panorama educativo nacional. Uno de los colegios de la isla ha sido incluido entre los 100 mejores centros educativos de España según el ranking que publica cada año la revista Forbes, una clasificación de referencia que evalúa en profundidad la calidad de la enseñanza en todo el país y analiza aspectos como la innovación pedagógica, los resultados académicos, la proyección internacional y las infraestructuras educativas.

Por cuarto año consecutivo, el colegio Agora Portals International School se cuela en el listado de los mejores colegios del país, siendo el único de Baleares incluido en la célebre lista. Este reconocimiento consolida al centro como uno de los proyectos educativos más destacados del archipiélago y refuerza la presencia de Mallorca dentro del mapa de la educación internacional en España.

Ubicado en Portals Nous, en el municipio de Calvià, la revista destaca entre otras cosas el proyecto plurilingüe del centro, que apuesta por el inglés, castellano y catalán, con alemán, francés y chino como lenguas adicionales. Además, apunta que es único centro de Baleares que ofrece el programa International Baccalaureate Continuum, integrado por el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de Años Intermedios (PAI) y el Programa de Diploma (PD), además de integrar el bachillerato internacional.

De titularidad privada, el Agora Portals desarrolla iniciativas como Space Week, viajes formativos a la NASA e intercambios por Europa. También cuenta con Aula del Mar, socio de National Geographic Education, un auditorio con capacidad para 400 personas y un club deportivo con 34 equipos federados.

