El Club de Roma reivindica en Palma modelos económicos y sociales más sostenibles

La entidad analiza en CaixaForum los grandes desafíos globales y defiende una visión a largo plazo para afrontar las crisis actuales

José Francisco Conrado de Villalonga, Ricardo Díez-Hochleitner y Cristina Manzano.

José Francisco Conrado de Villalonga, Ricardo Díez-Hochleitner y Cristina Manzano. / Club de Roma

Redacción Mallorca

Palma

El Grupo Balear del Capítulo Español del Club de Roma organizó el pasado lunes en CaixaForum Palma una conferencia centrada en los grandes retos económicos, sociales y medioambientales que afronta el mundo en la actualidad.

Bajo el título 'Reflexiones del Club de Roma en relación al desarrollo económico, social y medioambiental', la sesión contó con la participación del presidente del Capítulo Español del Club de Roma, Ricardo Díez-Hochleitner, y de su vicepresidenta, Cristina Manzano, ambos miembros de la organización internacional.

El acto, impulsado por el presidente del Grupo Balear del Capítulo Español del Club de Roma, José Francisco Conrado de Villalonga, reunió a representantes del ámbito político, académico, económico, cultural y social de Palma.

Durante la conferencia, los ponentes repasaron el origen y la trayectoria del Club de Roma, una organización internacional fundada en 1968 que se ha centrado en analizar los principales desafíos globales a medio y largo plazo.

En su intervención subrayaron que el contexto internacional actual, marcado por la incertidumbre y por el debilitamiento del sistema multilateral, refuerza la importancia de abordar los problemas globales desde una perspectiva conjunta. Según defendieron, cuestiones como el desarrollo económico, la desigualdad social o la crisis medioambiental forman parte de un mismo sistema interdependiente que no puede analizarse ni resolverse de forma aislada.

El Club de Roma resume actualmente sus objetivos bajo el lema 'La búsqueda de la equidad para un planeta sano y en paz', una idea que, según señalaron los ponentes, refleja la necesidad de impulsar modelos de desarrollo más sostenibles e inclusivos.

En el encuentro también se repasaron algunos de los informes más influyentes impulsados por la organización desde su creación, entre ellos el de 'Los límites al crecimiento', así como trabajos más recientes como Come On! o Earth4All, centrados en el impacto de las crisis globales y en posibles vías de transformación económica y social.

Los conferenciantes destacaron que el trabajo del Club de Roma se basa en un enfoque interdisciplinar que combina análisis científico, reflexión política y perspectiva a largo plazo para abordar los principales desafíos de la humanidad.

Finalmente, hicieron referencia al Capítulo Español del Club de Roma, que este año cumple 50 años de trayectoria y que cuenta con siete grupos territoriales. En este contexto, felicitaron al Grupo Balear por su labor de difusión de las ideas y propuestas de la organización.

