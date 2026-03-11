Un centenar de personas asisten en Marratxí a la XI edición de 'Paraules per la Igualtat' con motivo del 8M

Cerca de un centenar de personas llenaron ayer el Obrador de Músics de Marratxí para asistir a la undécima edición de Paraules per la Igualtat, una actividad organizada por Homes per la Igualtat - Mallorca con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer.

El acto fue presentado por el presidente de la entidad, Miquel Àngel Lladó, y reunió a diferentes participantes que leyeron textos a favor de la igualdad y que pusieron en valor la dignidad y la presencia de las mujeres en la sociedad, en un ambiente a la vez reivindicativo y de celebración.

Imagen del acto celebrado ayer en Marratxí. / DM

El público asistente celebró las intervenciones de Rosa Maria Alberdi, Jerònia Aulet, Maria Antònia Isern, Antoni Janer, Adrián Lavroff, Guillem Mascaró, Marga Melià, Marisol Ramírez, Catalina Sureda, Margalida Tomàs y Cati Eva Canyelles, quienes participaron en las lecturas. Al acto asistieron también el delegado del Gobierno en las Illes Balears, la directora de IBDona y el alcalde de Marratxí, entre otras autoridades.

Noticias relacionadas

Además, músicos del Obrador de Marratxí ofrecieron piezas de guitarra y canto lírico durante el evento. Al finalizar, los asistentes pudieron disfrutar de un pequeño refrigerio ofrecido por el Obrador de Músics de Marratxí, entidad que acogió el evento.