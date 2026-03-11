"50 años de esperanza y futuro": la Fundación Social La Sapiència celebra medio siglo de vida

La Fundació Social La Sapiència ha celebrado el acto conmemorativo de su 50º aniversario en el Pati de les Dones de la Misericòrdia, el mismo espacio donde en 1976 comenzó este proyecto al servicio de las personas más vulnerables. Alrededor de 350 personas han asistido a una celebración que ha combinado memoria, agradecimiento y mirada de futuro.

El acto ha estado presidido por el obispo de Mallorca y presidente de la Fundación, Sebastià Taltavull, y ha contado con la asistencia del conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, así como con representantes institucionales del Consell de Mallorca y de distintos ayuntamientos de la isla, además de responsables diocesanos y miembros de la entidad.

Durante la celebración se ha presentado el libro conmemorativo La Sapiència, 50 anys d’esperança, obra del historiador Joan Josep Matas Pastor, que recoge la trayectoria de la institución desde 1976 hasta 2026. El autor ha explicado que la publicación es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación en el archivo de la Fundación y ha señalado que se enmarca en el ámbito de la "Historia Pública", combinando rigor académico y voluntad divulgativa. El estudio analiza las distintas etapas jurídicas de la entidad -desde el Col·lectiu Marginats La Sapiència hasta la actual Fundación- y contribuye a cubrir un vacío en la historiografía contemporánea de la Iglesia de Mallorca. El historiador Sebastià Serra ha destacado el valor del libro como aportación al conocimiento de la historia social reciente de Mallorca, subrayando su rigor metodológico y su capacidad para contextualizar la evolución de La Sapiència en los cambios sociales y eclesiales de las últimas cinco décadas.

A continuación ha intervenido Antoni Garau, miembro fundador y director de La Sapiència durante más de treinta años, quien ha afirmado que este proyecto "nos hace mejores personas, mejor Iglesia y mejor pueblo", recordando el compromiso humano y cristiano que dio origen a la entidad. Durante el acto también se ha tenido un recuerdo especial para Bartomeu Bennassar, delegado de Acción Social del Obispado en el momento de la fundación.

El director de la Fundación, Antoni Moyà Català, ha evocado el origen del proyecto y ha señalado que La Sapiència forma parte de su propia vida. En su intervención ha agradecido a quienes iniciaron la obra, a quienes la han sostenido durante décadas y a quienes hoy afrontan las nuevas realidades de exclusión. Moyà ha definido estos cincuenta años como "50 años de esperanza y futuro" y ha expresado el deseo de que la entidad pueda seguir sirviendo durante "50 años más", agradeciendo también a los usuarios su paciencia y confianza.

En representación del equipo de la Fundación ha intervenido Concha Peralta, vinculada a La Sapiència desde 1990 y actualmente miembro de la comisión ejecutiva. Durante su intervención ha subrayado la importancia de "centrarse en las personas", recordando que cada usuario tiene una historia, a menudo dura y dolorosa, que requiere ser descubierta y acompañada. En una de las frases más destacadas del acto ha afirmado que "la empatía terapéutica es el amor".

El acto ha contado también con el testimonio de Pepe Alemany, residente desde 2019, quien ha explicado que llegó "muy perjudicado" y que ha mejorado física, emocional y espiritualmente gracias al acompañamiento recibido. Alemany ha agradecido especialmente a la Casa de Família y a todas las personas que hacen posible que allí se pueda vivir "decentemente".

Por su parte, el presidente del IMAS Guillermo Sánchez ha recordado una cena compartida con residentes, en la que -según ha explicado- le abrieron el corazón y le mostraron que la Casa de Família es, para muchos, su verdadero hogar. El conseller ha agradecido a todos los profesionales y colaboradores su dedicación y ha destacado la importancia de un modelo basado en el acompañamiento y la cercanía.

El obispo de Mallorca ha cerrado el acto destacando que "hacer memoria del pasado -son 50 años- nos compromete a que la mirada del presente tenga todo su espíritu fundacional y que la esperanza abra los corazones a una renovada proyección de futuro". Taltavull ha subrayado que estos cincuenta años constituyen una "memoria agradecida" y ha expresado su agradecimiento a todas las personas que, durante medio siglo, han trabajado "con profesionalidad y amor" para que quienes habían quedado sin hogar hayan podido hacer "de nuestras casas la suya". Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con la Administración y los responsables de los asuntos sociales, señalando que esta coordinación ha hecho posible "un trabajo solidario conjunto para sacar adelante los proyectos y ayudas necesarias".

La labor de la Fundación

Actualmente, la Fundació Social La Sapiència forma parte de la red de exclusión social del IMAS y gestiona diversos centros de acogida y programas de inserción social y laboral dirigidos a personas sin hogar, con problemas de adicciones, trastornos de salud mental o en situación de grave vulnerabilidad. Entre estos recursos se encuentran la Casa de Família del carrer Pietat, los pisos supervisados de Mar 6 y Son Ribes, el centro de Binissalem y el centro de Ruberts, además de los Grupos de Inserción Bellver.

A lo largo de estos cincuenta años, la entidad ha atendido a más de 5.000 personas, ofreciendo no solo alojamiento, sino también acompañamiento integral desde los ámbitos social, médico, psicológico y formativo. Solo en 2024 se realizaron más de 3.400 consultas médicas y 1.170 acompañamientos a especialistas, además de atender a 191 personas a través de los Grupos de Inserción, consolidándose como un referente en la atención a la exclusión social en Mallorca.