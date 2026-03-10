Volotea unirá Palma con la ciudad francesa de Limoges a partir de mayo

La aerolínea Volotea pondrá en marcha una nueva conexión aérea entre Palma y la ciudad francesa de Limoges a partir del próximo 22 de mayo. La ruta contará con dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes, y ofrecerá más de 14.000 asientos durante la temporada.

Según ha informado la compañía, el nuevo enlace conectará el Aeropuerto de Mallorca con el Aeropuerto de Limoges-Bellegarde, facilitando el acceso directo entre la capital balear y la región francesa de Nueva Aquitania, situada en el suroeste de Francia.

Esta nueva ruta forma parte del desarrollo de la base que la aerolínea inauguró el pasado mes de febrero en Limoges. Con ella, la compañía refuerza su presencia en el mercado francés y amplía su red de conexiones entre pequeñas y medianas ciudades europeas.

Precio de los vuelos

Los billetes que salen de Palma hacia Limoges oscilan entre los 25 y 70 euros, en función de las fechas escogidas. En el caso de la vuelta, el precio también se encuentra entre los 30 y 70 euros.

Más de 20 rutas desde Palma

Con la incorporación de este destino, Volotea alcanza las 25 rutas operadas desde Palma. En el ámbito nacional, la compañía conecta la isla con ciudades como Oviedo (Asturias), Bilbao, Salamanca y San Sebastián.

Además, la aerolínea ofrece conexiones desde Mallorca con varios destinos en Francia, entre ellos Brest, Burdeos, Deauville, Estrasburgo, Lille, Lyon, Marsella, Nantes y Toulouse. También conecta con Atenas, en Grecia, en colaboración con Aegean Airlines.

En el mercado alemán y austríaco, la aerolínea opera vuelos en código compartido con Eurowings hacia ciudades como Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Dresde, Múnich, Münster, Núremberg, Leipzig, Stuttgart y Salzburgo.

Con esta nueva conexión con Limoges, Volotea refuerza su crecimiento en Francia y consolida su estrategia de mejorar la conectividad aérea entre ciudades europeas de tamaño medio.