Los arquitectos avisan de que la guerra de Irán puede agravar el problema balear de la vivienda

La guerra de Irán ha disparado el riesgo de que se agrave el problema de la vivienda que se registra en Mallorca, al igual que en el conjunto de las islas. La inestabilidad generada por este conflicto, con un notable encarecimiento del petróleo, puede tener un triple impacto, según ha puesto de relieve hoy el decano del Colegio de Arquitectos de Baleares, Bernat Nadal, durante la presentación de los resultados del pasado año. El primero es que el coste de las obras se va a elevar, con el correspondiente subida de los precios en el mercado inmobiliario. El segundo es que ese alza en el coste de los proyectos y la inestabilidad actual frene la puesta en marcha de nuevas edificaciones, especialmente en el caso la vivienda de precio limitado que se impulsa desde la iniciativa privada, cuyo valor está topado haciendo que "los números no salgan". Y el tercero es que la imagen de Baleares como zona segura haga que la demanda extranjera para contar con un inmueble en el archipiélago se eleve, aumentando la competencia con los residentes a la hora de hacerse con una residencia.

Bernat Nadal, acompañado por el presidente de la Demarcación de Mallorca, Joan Cerdá, ha subrayado los citados riesgos durante la presentación de los resultados correspondientes a la actividad constructora durante el pasado año, de los que hay que destacar el fuerte incremento en el número de viviendas visadas, que en el caso mallorquín se cifra en un 33,3% al alcanzar las 3.611. Sin embargo, este aumento se explica en buena medida por el proceso de legalizaciones extraordinarias en suelo rústico abierto por el Govern balear.

Joan Cerda y Bernat Nadal durante la presentación del informe del 2025 / COAIB

Tipos de vivienda

En concreto, durante el pasado ejercicio se visaron en la isla 1.841 viviendas unifamiliares, con un aumento del 49,6%, pero de ellas 511 correspondían a legalizaciones extraordinarias, correspondientes a residencias ya existentes en suelo rústico de forma irregular o en las que se habían realizado obras ilegales, como ampliaciones o construcción de piscinas, por citar algunos ejemplos. Si no se tienen en cuenta estas regularizaciones, el aumento de los unifamiliares se reduce a un 8,1%, aunque eso supone igualmente un buen nivel de actividad.

En el caso de los plurifamiliares libres, su cifra durante 2025 fue de 1.770, con un alza anual de un 19,7%. A ellos hay que añadir 253 de precio limitado (nueva modalidad impulsada por el Ejecutivo autonómico) y 98 de protección oficial, sumando tanto las cifras del Colegio como las que facilita el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).

Todos estos proyectos residenciales de Mallorca, sumando los plurifamiliares y los unifamiliares, han supuesto una inversión de 1.425 millones de euros, con un alza del 19,1%.

Por municipios, Palma lidera estas actuaciones, con 861 plurifamiliares y 174 unifamiliares. En el primer grupo, Capdepera aparece en segundo lugar, con 138 pisos, mientras que en el segundo se destaca el caso de Pollença, con 152 chalés, aunque en este último municipio se destaca el peso de las legalizaciones.

Por lo que se refiere al conjunto de obras visadas en la isla durante el pasado año, su número se sitúa en 5.839, un 27.3% más que en 2024. En este grupo se incluyen, además de las viviendas y las reformas realizadas en ellas, las actuaciones en el ámbito turístico (99 con un descenso del 13,9%), las instalaciones comerciales y administrativas (133 y un alza del 25,4%) o las instalaciones industriales y agrícolas (188 y un aumento del 39,2%), a las que hay que sumar los centros docentes y los deportivos, entre otros.

La cifra de nuevos plurifamiliares muestra un notable crecimiento / G. Bosch

Aumento de la población

Un punto que se ha puesto de relieve es que esta evolución del sector se produce en un contexto de crecimiento de la población residente en Baleares, con lo que ello supone de aumento de la demanda. En este marco, la evolución de la vivienda pública adquiere una especial relevancia, y aunque está mostrando un crecimiento apreciable respecto a años anteriores, se reconoce que se sigue lejos de los niveles medios en Europa. Pese a ello, se ha apuntado que esta evolución positiva aparece en el conjunto de las islas.

Pero este crecimiento sostenido, especialmente en zonas urbanas y de costa, está elevando la presión sobre los precios, al sumarse una elevada demanda con una oferta limitada, haciendo que para una buena parte de la población local sigue siendo muy difícil acceder a una residencia. Esta demanda, además sigue siendo muy sólida por parte de los compradores europeos. "El principal reto sigue siendo la insuficiente oferta de vivienda asequible y protegida", según se ha insistido.