Terraferida denuncia que se han urbanizado 15 km² rurales de Mallorca en una década

La organización conservacionista Terraferida ha denunciado este martes el proceso de urbanización rural que sufre Mallorca, donde se han urbanizado 15 kilómetros cuadrados entre 2015 y 2024, una superficie equivalente a todo el archipiélago de Cabrera.

Terraferida ha lanzado este martes un manifiesto donde pide proteger 'foravila' de chalets y centrales fotovoltaicas, como primera medida de una campaña con la que recorrerá los municipios para informar con datos e imágenes del proceso de urbanización rural que sufre la isla.

La entidad ha alertado en un comunicado de que los dos principales problemas ambientales y territoriales de Mallorca son la edificación masiva de grandes chalets y la construcción de plantas fotovoltaicas en las fincas que se habían salvado hasta ahora de la urbanización.

El reciente estudio de Terraferida titulado 'Inventario de la devastación de Mallorca 2015-2024' ha cuantificado el proceso de urbanización más reciente, comparando las imágenes aéreas disponibles con "resultados devastadores" que indican que se han urbanizado esos 15 km² equivalentes a seis veces todo el islote de Sa Dragonera.

Más de la mitad de este territorio ha sido convertido en chalés (el 57 %) seguido de las instalaciones fotovoltaicas (25 %).

Terraferida advierte además de que, lejos de frenarse el proceso, se está acelerando, de manera que mientras en los años 2015-2021 Mallorca perdió 141 hectáreas de cultivos y bosques cada año, en el período 2021-2024 el ritmo de la destrucción se aceleró hasta las 187 hectáreas anuales, un incremento del 33 %.

Fuera de las áreas protegidas por la Ley 1/1991 de Espacios Naturales, todo 'foravila' es hoy un solar que espera capital para su edificación.

En su día Terraferida ya publicó otro trabajo en el que mostraba que en suelo rural quedaban 11.200 parcelas edificables, aunque las agrupaciones de parcelas ya representan el 42 % de las licencias concedidas en 8 años, lo que dispara la previsión de las parcelas edificables por encima de las 20.000.

"La conversión del campo en un suburbio repercute sobre el conjunto del territorio y constituye hoy la amenaza ambiental más grave de Mallorca", advierte Terraferida, que lanzó hace unos días la campaña 'Foravila fora grues', a la que ahora se añade un manifiesto que podrá ser firmado por quien quiera para pedir la protección definitiva del campo mallorquín.

Hasta ahora la campaña ha visitado cuatro municipios de un total de 21 ya programados y organizados por diferentes entidades vecinales, asociaciones culturales y ateneos locales.