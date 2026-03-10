La copiosa nota de prensa del PSOE sobre el colapso sanitario exige contundente desde su primer párrafo «la dimisión de la consellera de Salud, Manuela Cañadas». La portavoz de Vox puede entrar en el Govern en la próxima legislatura, gracias precisamente a los socialistas, pero cabría hablar de un exceso anticipatorio que obliga a refrescar un dato histórico.

Son Espases disponía según contrato de decenas de habitaciones individuales que pueden adaptarse a dobles, con la salvedad de que su superficie no admite dos camas, excepto si se colocan en posición vertical. ¿Quién recepcionó el hospital sin rechistar y sin revisar ni las tomas de oxígeno, como si fueran mascarillas fraudulentas de Koldo a pagar a toda costa?

La clave de la denuncia del PSOE, corresponsable de la situación, no radica en la incompetencia manifiesta de la consellera y su gerente. Al precisar que los desvíos de pacientes «también han colapsado Son Llàtzer», el diagnóstico socialista establece que Son Espases se ha quedado pequeño ante el crecimiento disparatado de la población. La asfixia se debe a los suecoalemanes que se atrae a la isla con la promesa de una sanidad de primer nivel, que no han pagado.

¿Los trescientas mil nuevos habitante de Balears anunciados por el sobrio Instituto Nacional de Estadística en el próximo decenio han de ser atendidos en Son Espases? Ya pueden pedir precio por el CIR militar y buscar otra constructora amiga, después del traslado de las listas de espera a la sanidad privada a precio de caviar, una carga adicional para los indígenas. Tampoco ayudan los médicos, presumiendo en su huelga de las consultas que no han atendido.

Dado que PP y PSOE se oponen a cualquier medida de contención de la población, la opción racional no es construir un segundo hospital de referencia, sino planificar ya un tercero a costa del territorio. Son Espases se ha quedado pequeño, aunque para su directora gerente y su consellera siga siendo demasiado grande.