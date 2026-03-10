Pronosticar el tiempo en Mallorca: el ambicioso proyecto del meteorólogo Àngel Muñoz

Àngel Muñoz, un joven de 24 años que antes se ganaba la vida como conductor de furgoneta de reparto, ha convertido su afición en profesión. Un paso arriesgado que, sin embargo, ya está dando frutos. Con su plataforma “Meteo de les Illes”, el mallorquín se ha convertido en poco tiempo en uno de los meteorólogos más conocidos de la isla. “Quiero que las previsiones sean más comprensibles y accesibles para la gente”, dice a MZ. El joven ya ha instalado más estaciones meteorológicas en Mallorca que el servicio estatal Aemet y está mucho mejor equipado.

“Ya de niño me fascinaba la meteorología”, cuenta Muñoz. “Cuando había tormentas me pasaba horas pegado a la ventana y me sorprendía que las nubes de tormenta sobre Palma siempre llegaran desde la misma dirección”. Con los años perdió un poco de vista su afición. Se formó como administrativo de empresa y se ganaba el pan, sus llonguets, como dice él, como conductor para Bosch y Lozano. “Suministrábamos piezas de coche a los talleres. Podíamos estar allí en menos de una hora”. Ni siquiera el gigante logístico Amazon podía competir con eso. “Muchos mecánicos tienen tanto trabajo que no tienen tiempo para buscar las piezas”.

Como le ocurrió a muchas personas que pasaron el confinamiento del coronavirus en Mallorca, durante la pandemia Muñoz se volcó en un hobby y regresó a sus orígenes. “Contacté con meteorólogos y aprendí por mi cuenta los conocimientos básicos sobre el tiempo”. En 2023 compró una estación meteorológica y creó su canal con página web, aplicación propia y presencia en Instagram y WhatsApp. “En los últimos dos años y medio ha crecido muchísimo”.

Ingresos gracias a patrocinadores y estaciones meteorológicas

El aumento de seguidores también se nota en los ingresos. De vez en cuando patrocinadores le dan al mallorquín unos cientos de euros para que su logotipo aparezca junto al parte meteorológico. También fue una idea inteligente vender estaciones meteorológicas.

“Por 250 euros voy personalmente e instalo el equipo”, explica Muñoz. Sobre todo los colegios están interesados, ya que quieren enseñar más meteorología a sus alumnos. Pero también campos de golf, puertos deportivos, hoteles y viviendas particulares están entre sus clientes.

Es un doble beneficio: Àngel Muñoz no solo gana dinero con la venta y la instalación, sino que después puede acceder a los datos meteorológicos, ampliando así su red en la isla. “Meteo de les Illes” cuenta con 140 estaciones. Aemet dispone de 130 voluntarios, entre ellos el propio Muñoz, que aportan los datos de manera tradicional: levantándose cada mañana y comprobando si ha llovido en el pluviómetro.

La estación meteorológica que vende el joven de 24 años funciona de forma completamente automática. “Se puede imaginar el pluviómetro como una cuchara con un pequeño agujero. La lluvia entra en un pequeño recipiente que se vacía cuando se llena. Algo parecido a los enormes cubos de los parques acuáticos”. En realidad se trata de cantidades muy pequeñas. “0,3 mililitros, para ser exactos”. En este sistema pueden producirse pequeñas imprecisiones por polvo o restos de agua. “Si el aparato marca 50 litros de lluvia, quizá en realidad han sido 49,5 litros por metro cuadrado”.

Datos rápidos, modelos meteorológicos y competencia para Aemet

La estación también mide la fuerza y dirección del viento, la temperatura y la radiación UV. “Los datos se actualizan cada 15 o 30 segundos. Aemet recibe los valores horas más tarde”, afirma Muñoz, quien acusa a los funcionarios del servicio meteorológico estatal de resistirse a las nuevas tecnologías. Aemet no quiso comentar sobre este competidor. “Diríjase directamente a la plataforma”, respondió brevemente la directora de Aemet en Baleares, Maria José Guerrero.

Muñoz tiene tanto éxito con su canal meteorológico que sus ingresos ya superaban su salario como repartidor. “No tenía tiempo para todo y tuve que decidir. Como todavía vivo con mis padres, dar el paso hacia el trabajo por cuenta propia fue más fácil y menos arriesgado”, explica. Desde octubre apuesta completamente por su carrera como meteorólogo.

Además de los datos que recopila por su cuenta, confía, como los servicios meteorológicos oficiales, en varios modelos de predicción. “Principalmente el modelo estadounidense GFS y el modelo europeo ECMWF, aunque ninguno tiene en cuenta las particularidades geográficas de Mallorca”. Para previsiones más precisas uno o dos días antes resulta útil el modelo francés AROME.

Temperatura del mar y ampliación para turistas

Meteo de les Illes también muestra la temperatura del mar alrededor de Mallorca. Para ello Muñoz utiliza los datos que recogen las boyas de la agencia balear de observación costera SOCIB. “Las temperaturas se miden por satélite con un sensor infrarrojo a un metro y medio de profundidad”, explica.

Además, el joven de 24 años mantiene un grupo de WhatsApp en el que sus seguidores le envían regularmente fenómenos meteorológicos y fotografías. Sus publicaciones en Instagram llegan a ser vistas por hasta tres millones de personas.

Su objetivo ahora es abrir cada vez más su web a los turistas. Ya existe una versión en inglés. “También estoy pensando en un modelo de suscripción con información premium”, dice el mallorquín. Por 3,99 euros al mes, los suscriptores recibirían datos sobre polen o polvo del Sáhara en distintas localidades. “Los agricultores, por ejemplo, pueden recibir un aviso cuando exista riesgo de moho u hongos en los árboles. Eso se puede prever a partir de la temperatura y la humedad del aire”.

Àngel Muñoz ha encontrado sin duda un nicho de mercado con su plataforma. Porque las previsiones meteorológicas precisas interesan a casi todo el mundo en Mallorca.