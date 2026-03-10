Prohens carga contra Damm por el cierre de Agama: "Me hierve la sangre ante este engaño"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado esta mañana en el Parlament contra el Grupo Damm por "engañar" tanto la administración autonómica como a los ganaderos y trabajadores con el cierre de Agama a pesar de haber recibido una ayuda millonaria con la obligación de mantener la actividad durante cinco años. Por este motivo, la dirigente autonómica ha anunciado que también revocarán la declaración de interés autonómico solicitada por la empresa.

En su intervención en el Parlament, Prohens ha reivindicado que viene de Campos, "un pueblo de tradición agraria, lechera y ganadera" en el que conoce "con nombre y apellidos" a los productores afectados por el cierre de la empresa. La presidenta incluso ha asegurado que "son mi gente, son mi pueblo, y por eso me hierve la sangre ante el engaño a la administración y a los productores" después de que Damm se hubiera comprometido a comprar la leche hasta el mes de septiembre.

"Fue con un conseller de Més que se vendió Agama a la multinacional catalana Damm. ¿Por qué no combatió contra ella? ¿Es porque era catalana? El Laccao ya se hacía en Cataluña desde que ustedes estaban en el Govern", ha asegurado Prohens en su réplica al dirigente ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en referencia al actual diputado de Sumar Més y extitular de Agricultura con el Pacte, Vicenç Vidal.

Aumento de la ecotasa

En su turno, Apesteguia ha propuesto un aumento de la ecotasa y destinar este incremento íntegramente al sector primario y secundario de Baleares. El dirigente ecosoberanista ha advertido que Prohens terminará la legislatura con "el cierre de PIEMA, el desmantelamiento de s’Esplet, pelotazo incluido, y ahora Agama".

Apesteguia también ha criticado el funcionamiento del Grupo Damm con Agama, recordando que la empresa obtuvo el año pasado un beneficio récord de 175 millones de euros. Según ha afirmado, la compañía no solo no ha hecho nada para garantizar la viabilidad de la marca, "sino que la ha boicoteado". "Ha envasado en la fábrica de Mallorca leche con marca Letona, también de Damm, que se vendía más barata que la de Agama; se llevó la producción de Laccao a Barcelona en 2021, teóricamente para hacer inversiones y devolverla aquí", ha denunciado.

"Nunca ha vuelto, secuestrando una marca que pertenece emocionalmente al pueblo mallorquín, como ya hizo la misma Damm con la marca de cerveza Rosa Blanca", ha añadido Apesteguiam quien insta al Govern a "no resignarse" ante el cierre de esta empresa. "Hoy hay trabajadores, lecheros y, detrás de ellos, agricultores de forraje que viven en la incertidumbre, en Campos, en Llubí y en toda la isla. Esto va de turistizar el campo como quieren hacer ustedes, no va de poner turistas en las explotaciones agrarias. Va de coger dinero del turismo e invertirlo en el campo y en las fábricas", asegura Apesteguia.