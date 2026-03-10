Localizadas cuatro pateras con 103 migrantes en Cabrera, Mallorca y Formentera
Un total de 103 migrantes han sido interceptados o rescatados este martes a bordo de dos pateras en la isla de Cabrera, otra al este de Mallorca y una cuarta en Formentera.
El primer bote, con 30 personas de origen subsahariano, ha sido localizado a las 9.30 horas en la zona del faro de n'Ensiola, en Cabrera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Cinco minutos después han sido rescatadas otras 28 personas, también de origen subsahariano, a bordo de otra embarcación localizada en el mar, a dos millas al sur de Cabrera.
A las 12.15 horas también han sido rescatadas otras 30 personas de origen subsahariano en un bote localizado a 13 millas al este de Mallorca.
Además, hacia las 12.36 horas, han sido interceptadas por la Guardia Civil 15 personas de origen magrebí, tras alcanzar en una barca la zona Es Ram de Formentera.
En lo que va de año han arribado a las islas 48 pateras con un total de 1.006 personas migrantes, según los datos recogidos por EFE a partir de la información de la Delegación del Gobierno, que en lo que va de marzo ha comunicado la llegada al archipiélago de seis embarcaciones con 149 ocupantes.
Según el último balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 28 de febrero llegaron a Baleares 857 personas a bordo de 42 pateras, una cifra muy similar a la de 2025, cuando se registraron 869.
