Iberostar busca 150 trabajadores en Mallorca: fechas y lugares de los nuevos Job Days en Palma, Manacor, Palmanova y Alcúdia

Iberostar vuelve a salir a la caza de talento en Mallorca. La cadena hotelera ha puesto en marcha una nueva edición de sus Job Days en Baleares, un calendario de jornadas de selección con el que prevé incorporar hasta 150 profesionales para reforzar sus equipos en distintos hoteles de la isla.

La compañía busca personal para algunas de las áreas con más demanda de cara a la temporada turística, como cocina, bares y restaurantes, pisos, recepción y servicios técnicos, y ha programado varias citas en Palma, Manacor, Palmanova y Alcúdia durante marzo y abril.

La iniciativa llega en un momento clave para el empleo turístico en Mallorca, con muchas empresas acelerando la contratación antes del arranque fuerte de la temporada. En el caso de Iberostar, el objetivo es captar perfiles con potencial de crecimiento y seguir reforzando su apuesta por el desarrollo profesional dentro de la compañía.

Iberostar refuerza la contratación en Mallorca

Tras las primeras convocatorias celebradas en Palma, Manacor y Cala Millor, Iberostar intensifica ahora su calendario de selección en Mallorca con nuevas fechas repartidas por distintos municipios de la isla.

Los puestos ofertados están vinculados a hoteles ubicados en zonas como Platja de Palma, Calvià, Alcúdia y también en el sureste de Mallorca, uno de los enclaves turísticos más importantes del archipiélago.

Desde la compañía destacan que estas jornadas de captación forman parte de su estrategia para atraer talento y generar empleo de calidad en Baleares, poniendo el foco tanto en la incorporación de nuevos profesionales como en sus posibilidades de formación y promoción interna.

Fechas de los Job Days de Iberostar en Mallorca

Estas son las próximas jornadas de selección anunciadas por Iberostar en Mallorca:

Marzo

10 de marzo en Palma – EHIB, Carretera de Valldemossa, km 7,5

en – EHIB, Carretera de Valldemossa, km 7,5 11 de marzo en Palma – Cruz Roja, Avenida Arquitecte Bennàssar, 73

en – Cruz Roja, Avenida Arquitecte Bennàssar, 73 12 de marzo en Palma – PalmaActiva, calle del Socors, 22

en – PalmaActiva, calle del Socors, 22 24 de marzo en Manacor – Espai na Camela, calle Tia de sa Real, 3

en – Espai na Camela, calle Tia de sa Real, 3 31 de marzo en Palmanova – IFOC Calvià, calle de Diego Salvà Lezaún, 2

Abril

14 de abril en Alcúdia – Iberostar Waves Playa de Muro, avenida de s'Albufera, 8

en – Iberostar Waves Playa de Muro, avenida de s'Albufera, 8 17 de abril en Palma – Cruz Roja, Avenida Arquitecte Bennàssar, 73

en – Cruz Roja, Avenida Arquitecte Bennàssar, 73 21 de abril en Platja de Palma – Iberostar Waves Cristina, calle de Bartomeu Xamena

Cómo apuntarse a las ofertas de trabajo

Las personas interesadas en participar en alguno de estos procesos de selección pueden inscribirse a través del portal de empleo de Iberostar, donde aparecen los enlaces específicos de cada convocatoria y las vacantes disponibles.

En el caso concreto de la jornada organizada junto al IFOC Calvià, la inscripción deberá realizarse mediante el portal de empleo del IFOC.

Empleo turístico en Mallorca antes de la temporada alta

La campaña de contratación de Iberostar vuelve a poner el foco en uno de los grandes motores económicos de la isla: el turismo. Con la temporada 2026 cada vez más cerca, las cadenas hoteleras ya han empezado a mover ficha para cerrar plantillas en destinos clave de Mallorca.

En este contexto, jornadas como los Job Days se han convertido en una vía directa para conectar a empresas del sector con candidatos que buscan trabajo en hoteles de la isla, especialmente en áreas operativas que cada año concentran un alto volumen de contrataciones.

Iberostar, que cuenta con una plantilla global de más de 35.000 trabajadores de 95 nacionalidades, enmarca esta nueva edición de sus jornadas de empleo en su estrategia de desarrollo profesional, bienestar laboral y turismo responsable.