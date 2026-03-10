El Govern exigirá a Damm la devolución de una ayuda millonaria tras el cierre de Agama: "Se llevaron el Laccao muy Mediterráneamente"

El Govern, a través de la conselleria de Agricultura, exigirá la devolución de una ayuda de 1,1 millones de euros que concedió a la empresa Damm antes de que la empresa comunicara el cierre de Agama este 2026 a los trabajadores. "Es una mala noticia, esta subvención se le otorgó para un plan de modernización que ejecutó y cobró a finales de 2024, oero tiene obligación de mantener la actividad durante cinco años, así que iniciaremos el proceso para que reintegre la ayuda si cierra a finales de marzo", explica el conseller Joan Simonet.

Simonet asegura que también se tramitó una ayuda de tres millones de euros a la que acabó renunciando, además de "ni tan solo" presentarse al programa para suministrar leche a los colegios de Baleares. En este sentido, el conseller afirma que presentaron el proyecto de cooperativa público-privada donde el Govern podría llegar a tener hasta el 30%: "Encontramos un inversor privado aunque fue dificil, el resto era para que participaran ganaderos y trabajadores, pero declinaron el proyecto porque tienen otros proyectos de futuro, a los que también les daremos apoyo".

Asimismo, el titular de Agricultura detalla que cuando Damm compró Comercial Bordoy "todo fueron promesas y declaraciones de intención de continuar con las marcas y los acuerdos con los ganaderos", si bien la realidad ha sido completamente distinta: "Muy 'Mediterráneamente' se llevaron el Laccao, con la promesa de que volverían auqnue hace 3 años que se hace en Cataluña". También relata que algunos hoteleros pidieron a Damm que les llevaran leche pero no lo hicieron.

El conseller lamenta que la oposición vaya al Parlament "solo para rasgarse las vestiduras en lugar de hacer piña y buscar a la autentica responsable del cierre" y carga directamente contra el PSOE por sus críticas a la gestión del Govern en este asunto: "No les he escuchado criticar ni una sola vez a la multinacional por sus incumplimientos reiterados, ahora resultará que a las multinacionales también tenemos que ayudarlas".