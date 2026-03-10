Nueva convocatoria de empleo: 60 plazas en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia

El Govern, a través de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, ha publicado una convocatoria para cubrir 60 puestos de trabajo de personal laboral mediante el sistema de concurso oposición.

Las plazas corresponden tanto a los servicios generales de Ibiza y Mallorca como al Servicio de curatela y apoyo y a las residencias Son Llebre, Son Tugores, Can Blai, Sa Serra, Son Güells y Can Raspalls.

Perfiles convocados

El proceso selectivo contempla plazas de valorador, enfermero, arquitecto de software, ingeniero industrial, técnico en relaciones laborales, responsable de compras, trabajador social, administrativo, auxiliar administrativo y fisioterapeuta.

Completan la lista las especializades de técnico de integración social, conductor, gobernante, auxiliar de recepción, celador, limpiador, ayudante de cocina y auxiliar técnico sociosanitario.

Plazo de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 4 de enero de 2027 y finalizará el 24 de enero de 2027, según recoge la convocatoria publicada por la fundación.

A este proceso se suma otra convocatoria, publicada igualmente en el Boletín Oficial de la comunidad, para cubrir 24 plazas de personal laboral por promoción interna en Ibiza y Mallorca.

Mejora salarial

El Govern destaca que todas estas plazas percibirán la mejora de las condiciones salariales aprobada a finales de 2025.

Noticias relacionadas

De acuerdo con la calendarización prevista, todos los trabajadores de la fundación habrán percibido en 2027, de forma escalonada, un incremento salarial de hasta 6.300 euros brutos anuales, en función de la categoría.