El diputado de Vox Jorge Campos se burla de los manifestantes en la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares

El diputado de Vox, Jorge Campos, se ha burlado de los manifestantes que hoy se han concentrado frente al Parlament para protestar contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Así, cuando Campos se encaminaba hacia la entrada del Parlament para presenciar el debate. Así, el diputado de Vox en el Congreso de los Diputados se ha dirigido a los manifestantes con el gesto del pulgar hacia abajo y mirada desafiante. Una actitud que ha desatado los pitos y abucheos entre los presentes.

"Ley sectaria"

Por su parte, el propio Campos ha tildado de "sectaria" la ley de memoria democrática que ha sido derogada hoy en el Parlament. A través de sus redes sociales, el diputado de Vox ha denunciado "los insultos e intentos de agresión" sufridos fuera de la Cámara. "Los insultos e intentos de agresión que hemos sufrido fuera del Parlamento balear no han podido parar el mandato democrático de Baleares. Hoy, los defensores de la concordia entre españoles, estamos de enhorabuena por la derogación de la sectaria ley de memoria democrática", ha expresado a través de X (antes Twitter).

Jorge Campos frente a los manifestantes / B. Ramon

PP y Vox tumban la normativa

PP y Vox han derogado definitivamente esta mañana en el Parlament la Ley de Memoria Democrática de Baleares. La mayoría de ambos partidos en la Cámara ha culminado el proceso legislativo para eliminar la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte. Hace un año, cuando el Govern de Marga Prohens llegó a un acuerdo para los presupuestos con el partido de Santiago Abascal, se incluyó la derogación de esta norma como punto fundamental.

Protesta fuera del Parlament

Cerca de 200 personas se han concentrado fuera del Parlament para protestar contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Según expresa Maria Antònia Oliver, presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca, la derogación de esta normativa supone "una pérdida de derechos humanos" para los ciudadanos de Baleares. "Es un acto muy grave en democracia que se deroguen derechos humanos. Es algo que nos afecta a todos, no solo a las víctimas. Es una pérdida de derechos humanos y significa que tendremos que seguir luchando en la calle", detalla Oliver.