Bronco debate entre los políticos por el colapso de Son Espases: la oposición exige dimisiones y el Govern culpa a la huelga médica

El colapso de la semana pasada en las Urgencias del Hospital Son Espases ha desatado esta mañana un bronco enfrentamiento político en el Parlament balear, con un intercambio de acusaciones entre la oposición y el Govern que ha elevado el tono del debate sobre la sanidad pública de las islas.

La sesión ha estado marcada por las críticas de los grupos de la oposición, especialmente del PSIB-PSOE, que han cargado con dureza contra la consellera de Salud, Manuela García, a la que responsabilizan del "deterioro" del sistema sanitario público. Desde el Govern, en cambio, la estrategia se ha centrado en atribuir la saturación hospitalaria a la huelga médica nacional por el Estatuto Marco y en evocar episodios polémicos de la legislatura anterior, cuando los socialistas dirigían el Ejecutivo autonómico y la conselleria de Salud.

La primera en abrir el debate ha sido la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió, quien ha reprochado a la consellera que la saturación de urgencias se haya convertido en un problema recurrente. "Cada quince días tenemos las urgencias de Son Espases colapsadas. No es ni puntual ni anecdótico, es constante y reiterado", ha afirmado, antes de preguntarle por qué el plan de contingencia del Govern "no funciona".

García ha reconocido las molestias causadas a los pacientes y ha pedido disculpas, pero ha defendido la actuación del sistema sanitario. "Cada persona es importante y cada espera es incómoda", ha reconocido, antes de sostener que el aumento de presión asistencial fue "una situación puntual" la semana pasada que se resolvió "en solo 24 horas" gracias al "trabajo de los profesionales y a las medidas adoptadas por la gerencia". En todo caso, la consellera ha aludido una y otra vez al impacto de la huelga médica, que obligó a cancelar 20.000 asistencias sanitarias y que según sostiene ha generado un efecto arrastre en la actividad hospitalaria.

El enfrentamiento más duro se ha producido con la bancada socialista, que ha cargado en bloque contra García. La diputada y exconsellera de Salud Patricia Gómez ha recordado que Son Espases ha sufrido más de un colapso y ha reprochado a la actual titular de Salud la "falta de autocrítica": "A principios de octubre de 2025 Son Espases colapsó y seis meses después ha vuelto a pasar, ¿cuándo dejará de ser un caos su gestión al frente de la Conselleria?", le ha preguntado Gómez a García.

La socialista también ha puesto el foco en la desvío de ambulancias de urgencias de un hospital a otro, una medida que solo se ha tomado en las situaciones más extremas y que se adoptó la semana pasada: "¿Le parece normal que 40 ambulancias que iban a Son Espases se hayan tenido que derivar a Son Llàtzer por falta de sitio?", ha lamentado Gómez.

En la misma línea se ha expresado la diputada socialista Amanda Fernández, que también ha enumerado problemas como el fallo del sistema informático que bloqueó los centros de salud de las islas durante horas o las incidencias en la nueva receta electrónica: "No son picos asistenciales, es un cúmulo de problemas que sufren los ciudadanos", ha afirmado.

Desde la bancada socialista también han puesto el foco en la estructura directiva de la sanidad pública durante la legislatura. El diputado Marc Pons ha enumerado una larga lista de dimisiones y ceses en cargos sanitarios, lo que ha provocado uno de los momentos de mayor tensión del debate, con varios diputados del PSOE golpeando las mesas del hemiciclo y pidiendo la dimisión de Manuela García.

Una defensa sin concesiones

Frente a estas críticas, García ha optado por una defensa sin apenas concesiones. La consellera ha acusado a la oposición de difundir "bulos y ruido" y ha negado que el sistema sanitario haya sufrido un colapso estructural. "No ha colapsado nada", ha insistido, reiterando que lo ocurrido en Son Espases fue "un pico puntual de demanda asistencial".

La titular de Salud también ha recurrido en varias ocasiones a la gestión sanitaria de la legislatura anterior para devolver las críticas al PSOE. Además, buena parte de la defensa del Govern ha girado en torno al conflicto nacional con los médicos por el Estatuto Marco, ya que ha tenido un impacto directo en la actividad hospitalaria y en la reprogramación de consultas y cirugías.

Este argumento también lo ha esgrimido la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha salido al paso para respaldar a su consellera y reprochar a la oposición su actitud: "No tolero este cinismo y esta hipocresía", ha manifestado, antes de insistir en que la normalidad asistencial en Son Espases comenzó a recuperarse el viernes y que las cirugías programadas ya se han reanudado.

Prohens también ha defendido que la sanidad es una prioridad para su Ejecutivo y ha recordado que el presupuesto del Ib-Salut es el más alto de su historia, con 215 millones de euros más que durante la etapa del anterior Govern. Al igual que García, ha responsabilizado al Gobierno central y a la ministra de Sanidad de la situación en Son Espases por no haber llegado a un acuerdo con los médicos que protestan.

El portavoz socialista Iago Negueruela ha rechazado ese argumento y ha acusado al Govern de intentar eludir responsabilidades. "Han sido capaces de colapsar los dos hospitales de referencia sin pandemia ni epidemias", ha afirmado. A su juicio, el problema no es la falta de recursos, sino la gestión: "Tienen presupuesto, pero no saben gestionarlo".