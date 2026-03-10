Armengol lamenta la derogación de la ley balear de memoria democrática: "Seguiremos recordando, honrando y defendiendo"
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha lamentado la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares aprobada este martes en el Parlament con los votos del PP y de Vox.
"Es un día triste para la dignidad de tantas víctimas y familias que han luchado durante décadas para encontrar a sus familiares asesinados", ha escrito en su cuenta de la red social X.
Pese a la derogación de la normativa, que fue aprobada en 2018 durante su mandato al frente del Govern, Armengol ha defendido que la memoria "no se borra".
"La seguiremos recordando, honrando y defendiendo siempre. Porque sin memoria no hay democracia", ha sentenciado la también secretaria general del PSIB.
