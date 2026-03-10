Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tumban Ley de Memoria Democrática de BalearesExtracción barco ses FontanellesGovern tras el cierre AgamaConsecuencias guerra en vivienda balearCondenado enfermero agresión sexualTropicalización Baleares
instagramlinkedin

Armengol lamenta la derogación de la ley balear de memoria democrática: "Seguiremos recordando, honrando y defendiendo"

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene durante el acto homenaje a víctimas del franquismo, en el Congreso de los Diputados, a 16 de diciembre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene durante el acto homenaje a víctimas del franquismo, en el Congreso de los Diputados, a 16 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

EP

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha lamentado la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares aprobada este martes en el Parlament con los votos del PP y de Vox.

"Es un día triste para la dignidad de tantas víctimas y familias que han luchado durante décadas para encontrar a sus familiares asesinados", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Pese a la derogación de la normativa, que fue aprobada en 2018 durante su mandato al frente del Govern, Armengol ha defendido que la memoria "no se borra".

Noticias relacionadas y más

"La seguiremos recordando, honrando y defendiendo siempre. Porque sin memoria no hay democracia", ha sentenciado la también secretaria general del PSIB.

TEMAS

  • Derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares
  • Francina Armengol
  • PSIB-PSOE
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
  2. Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
  3. Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
  4. Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
  5. Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
  6. Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
  7. Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
  8. Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU

Armengol lamenta la derogación de la ley balear de memoria democrática: "Seguiremos recordando, honrando y defendiendo"

Armengol lamenta la derogación de la ley balear de memoria democrática: "Seguiremos recordando, honrando y defendiendo"

Ryanair no paga una indemnización de 890 euros a una pasajera que viajaba a Mallorca y le embargan un avión en Austria

Ryanair no paga una indemnización de 890 euros a una pasajera que viajaba a Mallorca y le embargan un avión en Austria

Localizadas cuatro pateras con 103 migrantes en Cabrera, Mallorca y Formentera

Localizadas cuatro pateras con 103 migrantes en Cabrera, Mallorca y Formentera

PP y Vox tumban definitivamente la Ley de Memoria Democrática de Baleares

Volotea unirá Palma con la ciudad francesa de Limoges a partir de mayo

Volotea unirá Palma con la ciudad francesa de Limoges a partir de mayo

Dos años de prisión por pegar una paliza a su pareja con un frasco de perfume en Palma

Dos años de prisión por pegar una paliza a su pareja con un frasco de perfume en Palma

Vox/PP, todo sea por Franco

Vox/PP, todo sea por Franco

El diputado de Vox Jorge Campos se burla de los manifestantes en la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares

El diputado de Vox Jorge Campos se burla de los manifestantes en la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares
Tracking Pixel Contents