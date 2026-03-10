Dos años de prisión por pegar una paliza a su pareja con un frasco de perfume en Palma

Un joven de 29 años ha decidido conformarse con una pena de dos años de prisión y 31 días de trabajos comunitarios por pegar una paliza a su pareja con un elemento contundente tipo botella o frasco de perfume en el domicilio que ambos compartían en Palma el pasado abril, en presencia de una hija de ella, de escasos dos años de edad.

El acusado, que permanece encarcelado desde mediados de abril de 2025, causó lesiones a la víctima en el rostro, la cabeza, el abdomen, extremidades e incluso una fractura en el peroné, por la que precisó la colocación de una férula de yeso en la pierna.

Durante la agresión, la perjudicada consiguió pedir ayuda a otra hija, ya adulta, que vivía en las inmediaciones. La joven se personó en la casa y el presunto maltratador, al verla, salió del inmueble por una puerta trasera. La testigo le persiguió y forcejeó con él para tratar de arrebatarle un martillo que llevaba con intención de agredirla. En ese forcejeo, el sospechoso la agredió y también le causó lesiones en un dedo de la mano.

El encausado ratificará un acuerdo que se ha alcanzado hoy en la Audiencia de Palma. El hombre se conforma con dos años de cárcel por un delito de lesiones agravadas con instrumento peligroso, de género, en el domicilio conyugal ante una menor de edad y con 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por otro delito de malos tratos.

El supuesto agresor no podrá acercarse ni comunicarse durante dos años con la que era su pareja ni tampoco con la hija de ella, mayor de edad, por un periodo de un año y medio.

En concepto de responsabilidad civil, el joven deberá indemnizar a ambas perjudicadas con cerca de 5.000 euros por las lesiones causadas.

Inicialmente, la fiscalía reclamaba para él una condena de cinco años y ocho meses de prisión, pero esta mañana el ministerio público ha rebajado su solicitud y ha alcanzado un acuerdo con la acusación particular y la defensa. La pena de dos años de cárcel se le suspenderá por un periodo de dos años en los que no podrá volver a delinquir y con la condición de que pague la responsabilidad civil en un año.

El encausado (izquierda), junto a la intérprete, durante la vista oral en la Audiencia Provincial. / B.P.

El tribunal de la Sección Segunda se ha inhibido esta mañana en favor de un juzgado de lo penal de Palma, ya que la Audiencia Provincial carece de competencia teniendo en cuenta la calificación jurídica de los hechos. Así, el acuerdo alcanzado hoy entre las partes se formalizará en un juzgado de lo penal de la ciudad, que será el encargado de dictar sentencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril de 2025, sobre las siete de la tarde, después de que el joven sospechoso, de origen marroquí, discutiera con su pareja sentimental en el domicilio que compartían en Palma, en presencia de una hija de la víctima, de unos dos años.

Múltiples heridas

El hombre agredió a su compañera con un elemento contundente tipo botella o frasco de perfume y le ocasionó múltiples heridas: tumefacción y múltiples hematomas faciales y en cuero cabelludo, tumefacción nasal, hematomas múltiples en tórax, abdomen, extremidades, tobillo, así como una lesión en la cabeza y una fractura en el peroné. La perjudicada precisó asistencia médica debido a las lesiones sufridas.

Mientras era atacada por el encausado, según la fiscalía, la mujer logró pedir auxilio a otra hija, adulta, que residía cerca de allí. La joven acudió a ayudar a su madre y el presunto maltratador se marchó de la casa por una puerta trasera. Ella le persiguió, pero fue agredida por él al forcejear para intentar quitarle un martillo que portaba con intención de agredirla.

La joven sufrió una tumefacción en un dedo de la mano derecha, de la que tardó en curar siete días, según el ministerio público.

Un día después de estos hechos, el juzgado que se encontraba de guardia en Palma acordó el ingreso en prisión provisional sin fianza para el supuesto agresor y también una orden de protección en favor de la perjudicada.