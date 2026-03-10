Abogado y asesor fiscal en Mallorca: "Las donaciones en Baleares también han subido por el intento del Gobierno Central de introducir un impuesto a las grandes herencias"

Las donaciones en Baleares se han incrementado un 35% respecto a 2025, según el recuento que ha realizado el Consejo General del Notariado (CGN). Han pasado de 2.854 en a 3.867 en 2025, una subida de 1.000 operaciones, que ha servido para alcanzar el dato más elevado de los últimos diez años. "Hay, sobre todo, dos motivos que lo explican: la eliminación de las donaciones normales entre familiares directos y cónyuges y el intento del Gobierno Central de introducir un impuesto a las grandes herencias a finales de 2024", explica Alejandro del Campo, abogado y asesor fiscal de DMS Legal en Mallorca.

Ayudas para acceder a una vivienda en Mallorca

A partir de julio de 2025, el impuesto de donaciones normales entre familiares directos y cónyuges no tributan en Baleares, antes era de un 7%. "Es una de las razones que explican esta subida" y añade: "He tramitado de 50.000, de 100.000 y hasta de un millón de euros que normalmente son para comprar una vivienda. Hace poco unos padres vendieron una propiedad y le dieron dinero a sus hijas y una madre ayudó a su hija para la entrada de su casa".

Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal / B. Ramón

Ha venido siendo habitual que a la hora de que un padre quisiera entregar dinero a un hijo, por señalar un ejemplo, éste asumiera el pago del impuesto sobre donaciones (normalmente un 7% del valor de lo recibido) o bien optara por formalizar un préstamo para no tener que hacer un desembolso al fisco autonómico.

"Siempre digo que con el problema de vivienda que tenemos, el hecho de que los padres puedan ayudar está bien. Tenemos una de las esperanzas de vida más altas y, si lo dejan todo tras el fallecimiento, los hijos estarían jubilados o pensando en eso. Tiene mucho sentido que las haciendas autonómicas favorezcan en que eliminen estos obstáculos y que les ayuden cuando más lo puedan necesitar", apunta Alejandro del Campo.

Impuesto sobre Sucesiones

También explica que ya en 2023 Baleares aprobó la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones para herencias entre familiares directos (padres, hijos, nietos, cónyuge) y la bonificación de hasta un 50% en herencias a favor de otros familiares, tales como hermanos, tíos y sobrinos. Y que Baleares se ha convertido en un "paraíso fiscal" para herencias y donaciones.

Por lo que una posible armonización y el intento de Sumar de introducir el impuesto sobre las grandes herencias ha hecho "que se disparen en vida por si sube el impuesto de sucesiones".

"El temor a una armonización e incremento del impuesto de sucesiones y donaciones en toda españa de grandes herencias (a partir del millón de euros) ha movido a más de uno", cierra.