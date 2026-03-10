Unas 200 personas protestan frente al Parlament contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática

Más de doscientas personas se han concentrado la mañana de este martes frente al Parlament para protestar contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática. La eliminación de esta normativa se ha debatido en el pleno de este martes y ha salido adelante con los votos del PP y de Vox.

Los manifestantes, convocados por la Plataforma por la Defensa de la Memoria Democrática, han portado fotografías de represaliados del franquismo. Los nombres de estas víctimas, inscritos en pequeños papeles, también han sido colgados de una de las ventanas de la fachada de la Cámara autonómica.

"Nos afecta a todos"

"Es un acto grave en democracia que se derogue no solo una ley, sino también los derechos humanos. Nos afecta a todos, no solo a las víctimas, que para ellas es muy doloroso ver como las instituciones les dan la espalda", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.

Pese a la previsible derogación, ha advertido, las entidades memorialistas seguirán "luchando" y reclamarán que, cuando sea posible, vuelva a tramitarse la ley.

"No nos vale que haya una ley estatal, que por cierto también quieren derogar, porque la ley autonómica conoce las características del lugar. Aquí conocemos el Fortí de Illetes y en Madrid, Carabanchel", ha explicado. "Le podríamos decir a Prohens que como ya hay un gobierno estatal, para qué queremos uno autonómico", ha ironizado.

Tampoco se ha mostrado conforme con el argumento esgrimido por el PP y el Govern de que la ley de fosas es suficiente para cumplir con la memoria democrática.

"Nos dicen que con la ley de fosas nos podemos conformar, pero es imposible, porque esta va vinculada a la de memoria democrática. JNo se puede recuperar un cuerpo si no se recupera la memoria de esas personas", ha zanjado.

Unas 200 personas protestan contra la derogación de la ley de Memoria Democrática / B. Ramon

Un día "especialmente triste"

El representante de la Fundació Darder-Mascaró Miquel Rosselló, por su parte, ha admitido que se trata de un día "especialmente triste y doloroso" porque la derogación de la ley significará "volver atrás".

"Con la ley se deroga también su prólogo, que es una lectura de lo que pasó en el estado español en 1936 y explica clara y rotundamente que se produjo un golpe de estado por parte de militares fascistas", ha señalado.