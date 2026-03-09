Salud asegura que el colapso en Son Espases está controlado y lo relaciona con una situación puntual

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que la situación de saturación que sufrió el pasado jueves el hospital de Son Espases ya" está solucionada" y lo relacionó con un pico puntual que no se podría prevenir. Detalló que esta mañana había 26 pacientes en el hospital esperando a que les asignara una habitación, una situación que consideró “normal”.

García volvió a pedir disculpas a los pacientes que se vieron afectados por esta larga espera para disponer de una habitación. “En los servicios de urgencias son imprevisible estos picos de pacientes”, señaló la consellera, que insistió en que lo importante es que todos los enfermos reciban la atención que necesitan.

También detalló que la mayoría de estos pacientes que fueron trasladados al hospital sufrían en enfermedades crónicas y aclaró que Son Espases no es el hospital adecuado para ser tratados, ya que se disponen de otros centros hospitalarios para atender a este tipo de enfermos. También recordó que Baleares ha sufrido en los últimos años un aumento de la población y el número de pacientes se han incorporado al sistema público sanitario alcanza la cifra de 40.000 personas. Por ello, consideró hasta normal que se produzcan estas situaciones puntuales, porque cada vez hay más pacientes por atender.

A pesar del problema y de las molestias ocasionadas a muchos pacientes, la consellera afirmó que todos los pacientes fueron atendidos, negando que se hubiera producido una situación de colapso, “porque hubiera supuesto el cierre del hospital y esta situación no se produjo. Hay que dejar muy claro que el hospital público nunca cierra, siempre está abierto para atender a los pacientes”.

Noticias relacionadas

La consellera quitó importancia a que se tuvieran que suspender el pasado jueves determinadas operaciones no urgentes, para que estas camas fueran utilizadas por los pacientes que entraban por urgencias. Y en este sentido, recordó que como consecuencia de la huelga general que están manteniendo los médicos, en su pulso con el Ministerio de Sanidad, en Baleares se han tenido que suspender hasta 20.000 intervenciones previstas, que se han tenido que volver a reprogramar. Sobre este conflicto, García pidió al presidente Pedro Sánchez que realice un esfuerzo y llegue a un acuerdo definitivo con los médicos sobre el estatuto médico que se está negociando.