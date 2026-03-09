Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan

Son dos hermanos que llevan años sin hacer nada, porque no les gusta estudiar y porque no les apetece trabajar. Y esta actitud tiene sus consecuencias. Una sentencia de la Audiencia de Palma considera que estos dos chicos, que ya tienen 21 años, no se merecen recibir la pensión de alimentos que venían cobrando tras la separación de sus padres.

Esta pareja tuvo una separación conflictiva. Los dos hijos se quedaron a vivir con su madre, mientras que el juez estableció la obligación del padre a hacerse cargo de la manutención de sus dos descendientes. No se fijó ningún régimen de visitas porque los hijos ya eran mayores. Los chicos apenas mantienen contacto con su padre pero, pese a ello, ha ido cumpliendo religiosamente las obligaciones que quedaron establecidas en la sentencia de separación.

Según la jurisprudencia establecida por el Supremo, los padres tienen obligación de hacerse cargo de alimentar a sus hijos. Esta obligación no se extingue en el momento que los descendientes cumplen la mayoría de edad. Esta obligación se mantiene hasta el momento que alcanzan la independencia económica. Ni siquiera en los casos en los que los hijos consiguen una titulación académica, pero no disponen de medios económicos propios para mantenerse, se extingue la pensión. Es decir, los padres deben continuar abonando esta paga mensual.

Sin embargo, estas pensiones tienen un límite. Los tribunales utilizan el término «principio de solidaridad activa», que obliga a analizar la actitud personal que mantiene la persona, ya mayor de edad, que considera que su situación es de necesidad.

Los jueces aclaran que debe existir una situación de «verdadera necesidad» para que se pueda asimilar la situación de los hijos ya mayores que siguen recibiendo esta ayuda económica, a la de los descendientes menores que siguen estudiando y por tanto no pueden trabajar para independizarse.

Bajo estas condiciones, la sentencia aclara la situación de estos dos chicos. Fue el padre, defendido por el abogado Bartomeu Vidal, el que presentó la demanda para conseguir la suspensión definitiva de la pensión. Estos dos chicos dejaron sus estudios cuando apenas tenían 16 años. A ninguno de los dos les gustaba los libros y se negaron a seguir formándose. Estuvieron cuatro años sin hacer absolutamente nada. La única actividad laboral que iniciaron fue trabajar durante unos meses como cocineros. Sin embargo, a pesar de las dificultades económicas que atravesaban, tanto su madre, como su padre, decidieron renunciar al trabajo bajo el argumento de que «no les llenaba».

Desde entonces, no desarrollan ningún tipo de actividad laboral, ni tampoco realizan ningún curso académico para formarse en una profesión. No hacen absolutamente nada durante el día, aunque hasta la fecha han contado con el respaldo económico de su padre, que por cada uno de ellos abonaba la cantidad de 200 euros mensuales. El tribunal de la Audiencia señala que «esta situación de pasividad voluntaria para su formación y sustento no justifica que se establezca una pensión de alimentos a cargo del padre, con quien mantienen una mala relación.

La sentencia resalta que al juicio únicamente acudió uno de los dos hijos. El joven fue quien reconoció que ni él, ni su hermano, estudiaban, ni tampoco trabajaban. Señaló también que la relación con el padre prácticamente no existía, aunque el hombre venía abonando la pensión mensual de 400 euros.

Por lo tanto, al tribunal le ha quedado muy claro que el padre no tiene ninguna obligación de continuar abonando la manutención porque los dos hijos no están realizando ningún esfuerzo para mejorar su situación y encontrar un empleo que les permita alcanzar la independencia económica. Ahora tendrán que hacerlo.