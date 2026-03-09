El PSOE denuncia en Son Espases la "situación caótica" de la sanidad pública balear

El PSIB-PSOE ha denunciado esta mañana en las puertas del Hospital de Son Espases la "situación caótica" que, a su juicio, atraviesa la sanidad pública balear después del colapso que sufrió la semana pasada el servicio de Urgencias del hospital de referencia. Los socialistas han exigido la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García, y han acusado al Govern de Marga Prohens de una "gestión pésima" del sistema sanitario: "El PP está destrozando nuestra sanidad", ha afirmado el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela.

Los socialistas han convocado una rueda de prensa frente al hospital para denunciar "directamente donde están los problemas de la ciudadanía" y han asegurado además que el colapso se ha extendido este fin de semana también a Son Llàtzer. Según Negueruela, estos días se han derivado más de 40 ambulancias de un hospital a otro, lo que ha provocado que el segundo también sufra un colapso.

El portavoz socialista ha señalado que las disculpas del Govern no son suficientes y ha reclamado asumir responsabilidades políticas: "La consellera de Salud, Manuela García, no está capacitada para gestionar nuestra sanidad pública", ha sentenciado.

Negueruela ha vinculado el episodio de saturación en Son Espases con otros problemas como la caída del sistema informático en Atención Primaria o los fallos en la receta electrónica: "Todo eso es poner en riesgo la salud de la ciudadanía", ha criticado.

Por su parte, la diputada socialista Amanda Fernández ha asegurado que el colapso en las urgencias es el resultado de tres años de gestión del actual Govern. "Estamos en un momento que tendría que ser de normalidad, sin pandemia ni una situación extraordinaria, y aun así vemos cómo la mala gestión nos lleva a este colapso", ha afirmado.

Fernández ha ampliado las críticas al funcionamiento de la Atención Primaria y ha puesto como ejemplo la Unidad Básica de Salud (UBS) de Consell, terminada desde agosto pero todavía cerrada, según ha denunciado, así como la de Sant Joan: "Los pacientes llegan a sus citas y el médico no está disponible", ha lamentado.

Dimisiones y ceses

La diputada también ha denunciado los cambios constantes en la estructura de la conselleria de Salud. Según ha señalado, desde el inicio de la legislatura se han producido alrededor de 24 dimisiones o ceses en altos cargos, lo que, a su juicio, evidencia los problemas de gestión. "Con tantos cambios es imposible organizar un servicio", ha afirmado.

Por todo esto, el PSOE ha registrado una solicitud de comparecencia urgente de la consellera de Salud en el Parlament para que explique lo ocurrido y "rinda cuentas". "La mejor solución para la ciudadanía es que la consellera deje su cargo o que la presidenta del Govern la cese", ha concluido Fernández.