Prohens señala el top manta, las barberías ilegales y los taxis pirata en la lucha contra el intrusismo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes una ofensiva institucional contra el intrusismo económico en Baleares que pone el foco en fenómenos como el top manta, las barberías sin licencia, el transporte pirata o los talleres ilegales, además de reforzar la lucha contra el alquiler turístico irregular.

La declaración se ha producido tras la constitución de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo en las Illes Balears, un órgano de coordinación institucional que reunirá a administraciones públicas y al sector privado para combatir la oferta ilegal en distintos ámbitos de la economía. Según ha explicado la presidenta, el objetivo es compartir información, coordinar inspecciones y diseñar medidas concretas para frenar la competencia desleal que denuncian numerosos sectores.

Prohens ha defendido que la lucha contra la actividad económica ilegal debe abordarse de forma transversal, ya que afecta a ámbitos muy diversos de la economía balear. "Nuestros transportistas, nuestros taxistas o los servicios reglados de transporte no deben tener la competencia desleal del transporte pirata; nuestros comerciantes no deben competir con el top manta; y sectores industriales como talleres o instaladores no deben competir con negocios ilegales", ha señalado.

Barberías sin licencia y comercios irregulares

Uno de los ámbitos que más preocupa al Govern es el crecimiento de negocios que operan sin licencia o con trabajadores en situación irregular, especialmente en el comercio minorista. La dirección general de Empresa, Autónomos y Comercio ha detectado casos en distintos municipios donde se han abierto establecimientos que no cumplen la normativa administrativa o laboral. Entre los sectores mencionados figura el de las barberías y peluquerías, donde algunas asociaciones profesionales denuncian la proliferación de negocios que operan al margen de las obligaciones fiscales o laborales. Para el Ejecutivo autonómico, este fenómeno no solo genera competencia desleal para quienes cumplen la normativa, sino que también forma parte de un problema más amplio de economía sumergida.

Otro de los focos identificados por el Govern es el transporte ilegal de pasajeros, especialmente en los aeropuertos de las islas. Ya existe una comisión específica para analizar este problema y diseñar planes de inspección, si bien la presidenta del Govern ha señalado que el transporte pirata no solo perjudica a taxistas y empresas autorizadas, sino que también contribuye a generar situaciones de saturación en determinadas zonas turísticas.

El fenómeno del top manta

La venta ambulante ilegal, conocida como top manta, es otro de los ámbitos que la nueva mesa quiere abordar. El Ejecutivo autonómico asegura que el comercio minorista lleva años denunciando esta práctica, que consideran una competencia desleal para los negocios que operan con licencia y cumplen con sus obligaciones fiscales. El Govern también ha alertado de la existencia de comercios abiertos sin licencia o con trabajadores en situación irregular, lo que, según la presidenta, agrava el problema de la economía sumergida en determinados sectores.

La mesa también analizará el intrusismo en sectores industriales. La dirección general de Industria ha alertado durante la reunión de la existencia de talleres mecánicos ilegales o técnicos sin cualificación que realizan trabajos en ámbitos como instalaciones eléctricas o climatización. Según el Govern, estas prácticas no solo generan competencia desleal, sino que también pueden comprometer la seguridad de los usuarios cuando se realizan trabajos sin las garantías técnicas necesarias.

Un problema que también afecta al sector náutico

El intrusismo también se ha detectado en el sector náutico, donde el Govern considera que existen actividades irregulares vinculadas al alquiler de embarcaciones y servicios turísticos en el mar. En este sentido, el Ejecutivo balear ha recordado que ya ha tomado medidas para prohibir el denominado "Airbnb náutico", una modalidad de alquiler de barcos que, según el Govern, generaba problemas de seguridad y control en la costa.

La nueva mesa pretende mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar las inspecciones. Durante la reunión se planteó la posibilidad de coordinar los distintos cuerpos de inspección y fuerzas de seguridad, incluyendo policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional. Además, después de Semana Santa se crearán grupos de trabajo específicos por sectores, en los que participarán también representantes de las actividades económicas afectadas para analizar problemas concretos y proponer soluciones.

Continuidad de la lucha contra el alquiler turístico ilegal

Aunque el foco se amplía ahora a otros sectores, el Govern ha recordado que la lucha contra el alquiler turístico ilegal sigue siendo una de sus prioridades. En el último año, las administraciones públicas han logrado eliminar más de 30.000 plazas de oferta ilegal en Baleares, según ha señalado la presidenta, tras el refuerzo de las inspecciones y la colaboración con plataformas digitales. El Ejecutivo autonómico ha destinado además 25 millones de euros a consells insulares y ayuntamientos para reforzar los equipos de inspección y control, y ha endurecido el régimen sancionador hasta multas de 500.000 euros.

El modelo de Ibiza como ejemplo

Durante su intervención, Prohens también destacó el trabajo realizado en Ibiza, donde la coordinación institucional contra la oferta ilegal ha permitido reducir en unas 18.000 personas diarias la presión humana durante los meses de temporada alta, según datos aportados por el consell insular. Para el Govern, esta experiencia demuestra que la coordinación entre instituciones puede ser eficaz para controlar la actividad ilegal y ordenar el crecimiento turístico.

La presidenta del Govern ha defendido que la nueva mesa nace con un objetivo claro: proteger a los pequeños empresarios y autónomos que cumplen la normativa. Según ha señalado, muchos profesionales denuncian que las inspecciones se centran a menudo en quienes cumplen la ley mientras quienes operan en la economía sumergida continúan desarrollando su actividad.

"Ha de acabar la impunidad de quienes hacen las cosas mal", ha afirmado Prohens, que ha asegurado que el Govern quiere enviar un mensaje de "tolerancia cero contra el intrusismo y la oferta ilegal en Baleares". La constitución de esta mesa supone, según el Ejecutivo autonómico, el punto de partida de una estrategia más amplia para combatir la economía irregular en distintos sectores y avanzar hacia una actividad económica más ordenada y regulada en las islas.