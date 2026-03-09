Programa piloto del Colegio de Abogados de Baleares para ayudar a los profesionales con estrés o ansiedad

El Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) va a poner en marcha este mes de marzo un proyecto piloto para ayudar a los profesionales a afrontar situaciones de estrés, ansiedad y otras afecciones derivadas del ejercicio profesional.

El organismo, consciente del creciente nivel de estrés y del riesgo que para el bienestar de los profesionales puede generar una profesión sometida a plazos improrrogables y horarios prolongados que dificultan la desconexión y la conciliación, ha decidido poner en funcionamiento, inicialmente con carácter de proyecto piloto, el Programa de Atención de la Abogacía Balear (PAAB).

Este proyecto, acordado por la junta de gobierno del Colegio de Abogados, tiene como objetivo proporcionar a los letrados herramientas terapéuticas y les facilitará la posibilidad de recibir tratamiento en un centro previamente conveniado por el ICAIB especializado en la gestión y el tratamiento de situaciones de estrés, ansiedad, etcétera, así como en la atención psicológica.

El programa, con el que se garantiza la máxima confidencialidad en todo momento, se dirige específicamente a colegiados ejercientes que precisen atención terapéutica especializada para prevenir y afrontar trastornos de ansiedad o estrés derivados o relacionados con el ejercicio profesional, así como, en su caso, las posibles adicciones que eventualmente puedan padecer.

El Colegio de Abogados financiará hasta cinco sesiones del posible tratamiento que pueda precisar la persona interesada. En caso de que el profesional necesite más sesiones, éstas ya deberán de ir a su cargo.

Sesiones telemáticas

Asimismo, en el supuesto de que, por cuestiones de residencia o de otra índole, la persona interesada no pueda acudir presencialmente a las instalaciones, el centro deberá ofrecer la posibilidad de realizar las sesiones mediante sistemas de videoconferencia o telemáticos.

Dada su condición de programa piloto, inicialmente se podrá aplicar a un máximo de veinte colegiados, si bien en función de su uso y nivel de aceptación podría extenderse a un mayor número de posibles beneficiarios.

De este modo, el ICAIB se alinea con la importancia creciente que, tanto a nivel médico como general, tiene la salud mental y da un paso más hacia el bienestar de los profesionales de la abogacía de las islas y en la oferta de nuevos servicios pensados para prevenir o reducir el impacto del estrés y de problemas análogos en el ejercicio profesional.