PP y Vox derogarán mañana la Ley de Memoria Democrática de Baleares: "Nunca ha sido una prioridad"

PP y Vox derogarán definitivamente en el pleno que se celebra mañana en el Parlament la Ley de Memoria Democrática de Baleares. Una normativa que "nunca ha sido una prioridad" para los populares y que los de Abascal consideran "liberticida y que intenta imponer una verdad partidista y oficial".

Según ha explicado esta mañana el portavoz del PP en la Cámara, Sebastià Sagreras, la derogación de esta ley responde a los acuerdos de su partido con Vox "para transitar" durante la presente legislatura. "Siempre decimos lo mismo, no era una prioridad para el PP ni su aprobación ni su derogación. Forma parte de los acuerdos del PP para transitar esta legislatura", señala Sagreras.

En este sentido, el portavoz añade que en Baleares "ya existen dos leyes en materia de Memoria", insistiendo en que la ley de fosas "permite buscar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo para poder enterrarlas con dignidad".

"Una ley liberticida"

Por parte de Vox, su portavoz adjunto Sergio Rodríguez ha tildado de "liberticida" la propia ley de memoria democrática de Baleares. "Es un hecho histórico porque se va a derogar una ley partidista, liberticida y que intenta imponer una verdad oficial. Será la primera ley que apruebe este Parlamento desde que estamos en él a iniciativa exclusiva de Vox", destaca Rodríguez.

Asimismo, los de Abascal destacan que la derogación de la normativa supone "dar la batalla de las ideas a la izquierda", acabando así con el marco mental "de lo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo con el bipartidismo".

"Involución democrática"

Por otro lado, desde Més per Mallorca se han mostrado muy críticos con la eliminación de esta ley al considerar que se trata de "una involución democrática" para Baleares. "Las sociedades corren riesgos de involución democrática cuando movimientos populistas ligados extrema derecha amenazan sus fundamentos. Una sociedad democrática tiene que rendir homenaje a las personas que lucharon en un momento dado", detalla el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.

Pacto PP-Vox

El Parlament balear, con los votos de PP y Vox, derogará definitivamente mañana la Ley de Memoria Democrática, después de que ambos partidos rechazaran hace apenas unas semanas la enmienda a la totalidad presentada por los partidos de izquierda.

Noticias relacionadas

Con esta votación, la mayoría que suman Partido Popular y Vox culminará el proceso legislativo para eliminar la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte. Hace un año, cuando el Govern de Marga Prohens llegó a un acuerdo para los presupuestos con el partido de Santiago Abascal, se incluyó la derogación de esta norma como punto fundamental.