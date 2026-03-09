Luz verde a las ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares

El Govern balear ha incorporado oficialmente a su Plan Estratégico de Subvenciones la nueva línea de ayudas destinada a facilitar la compra de vivienda a jóvenes menores de 40 años en Baleares. La medida, anunciada por la presidenta Marga Prohens durante el último Debate de Política General en el Parlament, permitirá conceder ayudas directas de hasta 10.000 euros para adquirir la primera vivienda.

La iniciativa se financiará con 6 millones de euros y se convocará durante 2026, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), que modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la comunidad autónoma para el periodo 2024-2026. La nueva línea de subvenciones tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a jóvenes menores de 40 años que adquieran un inmueble destinado a su residencia habitual y permanente en el archipiélago. La gestión de la medida corresponderá a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.

Durante su intervención en el Parlament, Prohens avanzó que estas ayudas estarán dirigidas a jóvenes que acrediten al menos cinco años de residencia en Baleares, en un intento de priorizar el acceso a la vivienda para residentes del archipiélago. La nueva convocatoria se enmarca dentro del paquete de medidas impulsado por el Govern para facilitar el acceso a la vivienda entre la población joven. Entre ellas figura la denominada Hipoteca Joven, que permite avalar hasta el 100% del préstamo hipotecario, así como la exención total del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 30 años que compren su primera vivienda.

Además, el Ejecutivo anunció también que iba a elevar el precio máximo de las viviendas que pueden beneficiarse de las bonificaciones fiscales vinculadas a la compra. El límite pasará de 270.000 a 378.000 euros, con el objetivo de adaptarlo a los precios actuales del mercado inmobiliario balear. Con esta modificación publicada en el BOIB, el Govern da el primer paso administrativo para poder convocar durante este año las nuevas ayudas destinadas a jóvenes compradores de vivienda.