Mallorca se prepara para una semana de lluvias por la llegada de una dana

La llegada de una dana mantendrá el tiempo inestable en la isla durante varios días y dejará a su paso lluvias, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta, y un ambiente más frío de lo habitual para estas fechas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado además avisos amarillos por en la zona nordeste de la isla.

La situación meteorológica estará marcada por la formación de una dana que cruzará el entorno peninsular y extenderá la inestabilidad hacia el este, con efectos claros también en Baleares. En el caso de Mallorca, la semana estará condicionada por cielos nubosos, precipitaciones intermitentes y una mejoría que, en principio, no llegaría hasta el jueves.

Lluvias y tormentas

El lunes ha arrancado con tiempo revuelto. Durante la jornada se esperan intervalos nubosos, chubascos dispersos y posibilidad de alguna tormenta, especialmente en zonas del nordeste de la isla.

La previsión de la Aemet apunta a temperaturas diurnas en descenso, en torno a los 15 y 18 grados, y a vientos flojos, en una jornada marcada por la nubosidad y la inestabilidad.

Inestabilidad

Lejos de remitir, el martes mantendrá el mismo patrón. La previsión para Mallorca señala intervalos nubosos aumentando por la mañana a cubierto, con chubascos más probables en el oeste de la isla.

Las temperaturas apenas variarán y el viento seguirá siendo flojo, aunque irá cambiando de dirección a lo largo del día.

Por su parte, el miércoles se perfila como una jornada todavía marcada por la inestabilidad, aunque con tendencia a ir remitiendo con el paso de las horas. La previsión apunta a intervalos nubosos con chubascos en Mallorca hasta la tarde.

Aun así, la evolución de la dana no está completamente cerrada y la Aemet insiste en que existe margen de incertidumbre. En cualquier caso, el miércoles será previsiblemente el último día con un escenario claramente pasado por agua en la isla.

El jueves, posible tregua

La mejor noticia llegaría el jueves. Si se cumple la tendencia actual, Mallorca entrará en una fase de mayor estabilidad, con intervalos de nubes bajas, brumas y algún banco de niebla matinal, pero sin el protagonismo de la lluvia de jornadas anteriores. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios y el viento continuará flojo.

No se espera todavía un cambio radical hacia el sol pleno, pero sí una clara mejoría respecto a los primeros días de la semana.