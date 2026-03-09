Las Juventudes Socialistas proyectan imágenes de mujeres fusiladas por el franquismo en las paredes del Consolat

Las Juventudes Socialistas de las Illes Balears (JSIB) han proyectado en los muros del Consolat de Mar imágenes de Aurora Picornell y las 'Rojas del Molinar', todas ellas represaliadas por del franquismo, en un acto de recuerdo a las víctimas.

La iniciativa ha tenido lugar en una pared lateral del edificio que alberga el Govern, enmarcada en una acción de memoria coincidiendo con el debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares, que se llevará a cabo este martes.

La elección de Picornell y las 'Rojas del Molinar' no es casual: durante la guerra civil las tres mujeres vivían en el barrio de Palma el Molinar y eran comunistas. También sufrieron todas el mismo final trágico, ser fusiladas a manos franquistas.