Las Juventudes Socialistas proyectan imágenes de mujeres fusiladas por el franquismo en las paredes del Consolat
En las paredes del edificio se han visto los rostros de Aurora Picornell y otras dos mujeres conocidas como las 'Rojas del Molinar'
Las Juventudes Socialistas de las Illes Balears (JSIB) han proyectado en los muros del Consolat de Mar imágenes de Aurora Picornell y las 'Rojas del Molinar', todas ellas represaliadas por del franquismo, en un acto de recuerdo a las víctimas.
La iniciativa ha tenido lugar en una pared lateral del edificio que alberga el Govern, enmarcada en una acción de memoria coincidiendo con el debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares, que se llevará a cabo este martes.
La elección de Picornell y las 'Rojas del Molinar' no es casual: durante la guerra civil las tres mujeres vivían en el barrio de Palma el Molinar y eran comunistas. También sufrieron todas el mismo final trágico, ser fusiladas a manos franquistas.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU