La intensidad de los desastres naturales, y no tanto la frecuencia, determina los flujos del turismo internacional

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha liderado un estudio internacional que analiza cómo los desastres naturales afectan al turismo global y demuestra que no solo la frecuencia, sino sobre todo la intensidad de los desastres, es el factor que más condiciona los movimientos de viajeros en todo el mundo.

La investigación, publicada en la revista científica 'Tourism Management', combina datos de 143 países y más de dos décadas de registros de la Organización Mundial del Turismo y de la base internacional de desastres naturales (ME-DAT).

El estudio lo han hecho conjuntamente investigadores del grupo de I+D+i de Economía Internacional de la UIB, la Universidad de la Polinesia Francesa y la Universidad de Wellington (Nueva Zelanda).

Turismo y crisis climática

El trabajo, según ha indicado la UIB en un comunicado, aborda una cuestión clave en plena crisis climática, en relación a cómo los desastres naturales afectan a los flujos internacionales de turistas.

Las investigaciones anteriores a menudo medían solo el número de episodios, pero este estudio incorpora una clasificación por intensidad --baja, media o alta-- basada en la población afectada y los daños humanos.

Esta aproximación, de carácter innovador, permite entender mejor por qué algunos países se recuperan rápidamente mientras que otros acumulan pérdidas económicas importantes.

Los resultados muestran que los desastres más severos reducen de manera notable las llegadas internacionales a los destinos en desarrollo, que acostumbran a tener infraestructuras más frágiles y menos capacitado de respuesta.

En cambio, los países desarrollados muestran una resiliencia más elevada, e incluso pueden experimentar incrementos puntuales del turismo después de episodios moderados, gracias a una mejor gestión de emergencias o a la percepción de seguridad.

La investigación también evidencia que factores como la distancia del país de origen, la renta de los turistas o la presencia de fronteras compartidas pueden amplificar o moderar el impacto de un desastre sobre la demanda turística.

"Este estudio demuestra que no todos los desastres tienen el mismo efecto sobre el turismo, y que la vulnerabilidad no es solo física sino también económica e institucional. Entender estas diferencias es esencial para diseñar políticas de recuperación más justas y efectivas", ha destacado el catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la UIB y coautor del artículo, Jaume Rosselló.

La también catedrática del Departamento de Economía Aplicada de la UIB y coautora, María Santana, ha explicado que los destinos más vulnerables son las que sufren con más intensidad los efectos de los desastres naturales.

Por eso, ha indicado, es fundamental que estas regiones cuenten con apoyo internacional y con estrategias de planificación adaptadas a sus necesidades reales.

"La investigación ofrece herramientas útiles para reducir desigualdades y reforzar la capacidad de respuesta en un contexto de riesgo creciente", ha añadido Santana.

La investigación subraya la necesidad de que los destinos más expuestos desarrollen estrategias específicas de preparación y adaptación ante fenómenos extremos, que se prevé que sean cada vez más frecuentes a causa del cambio climático.