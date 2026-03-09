La huella de la COE en Mallorca

Hace 25 años, en concreto el 9 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicaba el Real Decreto por el que se suspendía el Servicio Militar Obligatorio en España.

Por otra parte en este 2026, se cumplen 30 años de la disolución de la Compañía de Operaciones Especiales 101-7 (COE), que había en Mallorca, debido a la creación de los Grupos de Operaciones Especiales, unidades mas grandes y con un mayor número de misiones asignadas.

Las Unidades de Operaciones Especiales, un total de 21, se crearon en España, entre 1961 y 1969, con objeto de disponer de unas unidades especializadas en la lucha de guerrillas, caso de invasión del territorio nacional. La de Baleares se organizó el 1 de septiembre de 1969.

Cabe recordar que el termino guerrilla se popularizó en todo el mundo, a raíz de que los franceses en 1808, habían bautizado como «PETIT GUERRE» la que a su ejército le hacían las partidas y cuadrillas de españoles en la Guerra de la Independencia. De ahí viene el que se le llame guerrillero a todo el que ha prestado su servicio militar en las COE, s.

El guerrillero era la pieza clave de la unidad. Los mandos (oficiales y suboficiales) tenían que estar en posesión del titulo de aptitud para el mando de unidades de operaciones especiales o comprometerse a realizar ese curso, se realizaba en Jaca (Huesca), durante nueve meses. La tropa era seleccionada, de forma voluntaria, entre el personal que prestaba el servicio militar. Había que superar unas pruebas físicas, reconocimientos médicos, pruebas psicotécnicas, teniéndose en cuenta los antecedentes personales y familiares. La voluntariedad garantizaba una predisposición para asumir la dureza de la instrucción.

La boina verde, y el machete alto español de plata, rodeado por dos ramas de roble, son los símbolos por excelencia de estas unidades, une a todos los hombres que la llevan y marca un peculiar estilo de vida militar, girando en torno a ella todos los valores morales de sus componentes .

Durante los 27 años de existencia de la COE 101-7, mas de 2.000 soldados estuvieron destinados en ella, de forma voluntaria.

Es una ocasión única, en estas fechas, para rendir homenaje, a estos jóvenes que decidieron, aún a sabiendas de la dureza, física y mental, de este tipo de unidades, realizar su servicio militar en ella, nunca se arrepintieron, es más, crearon lazos de amistad, que aún perduran, entre sus propios compañeros y los oficiales y suboficiales con los que coincidieron.

De hecho, pasados 13 años de la disolución de la unidad y con objeto de recuperar su historia, sus costumbres, sintiéndose orgullosos de ese año, inolvidable para ellos, y que les marcó un estilo de vida, se creó la Asociación de Veteranos Boinas Verdes de la COE 101-7, a instancias de los propios soldados, actualmente cuenta con 115 asociados.

Una forma de mantener viva esa experiencia y darla a conocer a otras personas, es la exposición, que durante el mes de marzo, acoge el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, a base de paneles explicativos, maquetas, material, equipo y armamento, del que utilizó esta unidad en las diferentes fases de su instrucción, desde la supervivencia, a la montaña y escalada, buceo o la fase de combate (golpes de mano, emboscadas…) .

Sirvan estas letras como homenaje y reconocimiento a mis soldados y compañeros durante los dos años que presté servicio en esta unidad, en el empleo de Teniente, así como a todos los demás que sirvieron durante los 27 años de su existencia.