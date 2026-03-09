El Govern descarta por ahora adoptar medidas ante el encarecimiento energético por la guerra en Irán

La presidenta del Govern, Marga Prohens, descarta por ahora adoptar medidas ante el encarecimiento del precio de la energía provocado por la guerra en Irán, aunque el Ejecutivo autonómico sigue con "preocupación" la evolución del conflicto y sus posibles efectos sobre la economía de las familias.

Prohens ha explicado que el aumento de la tensión en Oriente Medio ya empieza a tener consecuencias en los mercados energéticos, especialmente en el precio de los combustibles, y ha advertido de que esta situación puede acabar repercutiendo en el coste de la vida. "Este aumento de precios puede tener un efecto negativo sobre los ciudadanos y sobre las economías familiares", ha señalado la presidenta.

Pese a esta preocupación, la presidenta ha insistido en que todavía es pronto para anunciar medidas concretas, ya que la evolución del conflicto internacional es incierta y dependerá en gran medida de su duración. "Hablar ahora de medidas seguramente es precipitado porque no sabemos qué evolución tendrá este conflicto ni cuánto tiempo puede durar", ha afirmado.

Según ha explicado, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, está realizando un seguimiento cercano de la situación para evaluar el posible impacto que la subida del combustible pueda tener en la economía de los hogares de Baleares. El Ejecutivo autonómico confía en que la situación internacional pueda resolverse con rapidez para evitar una escalada mayor en la región y frenar el impacto económico que ya empieza a percibirse. En este sentido, Prohens ha expresado el deseo de que el conflicto finalice cuanto antes y que se restablezca la estabilidad en Oriente Medio.

Contacto con los baleares en la región

Además del impacto económico, el Govern también está pendiente de la situación de los ciudadanos de Baleares que se encuentran en la región afectada por el conflicto. Según ha explicado la presidenta, durante todo el fin de semana el Ejecutivo autonómico ha mantenido contacto directo con los residentes de Baleares que se encuentran en la zona, tanto con quienes viven allí como con quienes estaban de viaje.

El Govern ha prestado apoyo a estos ciudadanos, incluso facilitando atención médica o farmacéutica en los casos en que ha sido necesario. En estos momentos, unas 220 personas de Baleares continúan en la región, aunque durante el fin de semana algunos ciudadanos han podido regresar. En concreto, diecisiete personas han vuelto ya a las islas y el Govern espera que en los próximos días puedan producirse nuevos retornos. Prohens ha señalado que el Ejecutivo autonómico mantiene contacto permanente con estos ciudadanos para acompañarlos durante el proceso de regreso.

Puente con el Gobierno de España

Aunque las competencias en materia de política exterior corresponden al Estado, el Govern está actuando como intermediario para ayudar a los ciudadanos afectados. La presidenta ha explicado que el Ejecutivo autonómico está facilitando el contacto con el Gobierno central para agilizar las gestiones necesarias para el retorno de quienes siguen en la zona. "Nosotros no tenemos las competencias, pero estamos acompañando a los ciudadanos, abriendo puertas y haciendo de puente con el Gobierno de España para que no se sientan abandonados", ha afirmado Prohens.