¿Cuándo empieza la primavera en Mallorca en 2026? Esta es la fecha exacta en la que arranca la nueva estación

La primavera de 2026 ya tiene fecha oficial de inicio en Mallorca y en el resto de España. Aunque para muchas personas el cambio de estación se asocia al buen tiempo, lo cierto es que la entrada de la primavera está fijada por cálculos astronómicos muy precisos y este año llegará en la segunda quincena de marzo.

Según el Observatorio Astronómico Nacional, la nueva estación comenzará el viernes 20 de marzo a las 15:46 horas, hora oficial peninsular.

Primavera astronómica: día y hora exactos

Esa será la llamada primavera astronómica, es decir, la que viene marcada por la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, esta estación durará aproximadamente 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio, momento en el que empezará el verano.

Para quienes buscan en internet cuándo empieza la primavera en Mallorca, esa es la fecha oficial que debe tenerse en cuenta: el 20 de marzo de 2026.

La primavera meteorológica empezó antes

Sin embargo, existe otra forma de entender el inicio de la estación. La primavera meteorológica comenzó el 1 de marzo y se extiende hasta el 31 de mayo, que es el periodo que utilizan los servicios meteorológicos para elaborar balances y comparativas climáticas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emplea precisamente ese marco temporal en sus resúmenes estacionales.

Así, la respuesta depende del enfoque: desde el punto de vista meteorológico, la primavera ya ha empezado; desde el astronómico, arrancará oficialmente el 20 de marzo.

Qué tiempo puede traer la primavera a Baleares

La llegada de la nueva estación vendrá además acompañada de una previsión marcada por temperaturas superiores a lo habitual. Según la predicción estacional de Aemet para el trimestre marzo-abril-mayo de 2026, hay una alta probabilidad de que la temperatura media se sitúe por encima de los valores normales en toda España, con una señal más acusada en Baleares.

Esto apunta a una primavera potencialmente más cálida de lo normal en Mallorca, aunque la evolución real del tiempo dependerá de los episodios concretos que se vayan produciendo durante las próximas semanas.

Una fecha marcada en el calendario

Con la vista puesta en el final del invierno, muchos mallorquines ya esperan la llegada de días más largos, temperaturas más suaves y el arranque de una temporada que suele transformar tanto el paisaje como la actividad en la isla. La fecha clave, en todo caso, ya está marcada en el calendario: la primavera astronómica empezará el viernes 20 de marzo de 2026 a las 15:46 horas.