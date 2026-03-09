Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin

¿Cuándo empieza la primavera en Mallorca en 2026? Esta es la fecha exacta en la que arranca la nueva estación

La primavera astronómica ya tiene día y hora oficial en España, mientras que la meteorológica comenzó el 1 de marzo

Vista de la catedral de Palma

Vista de la catedral de Palma / Ingimage

Duna Márquez

Palma

La primavera de 2026 ya tiene fecha oficial de inicio en Mallorca y en el resto de España. Aunque para muchas personas el cambio de estación se asocia al buen tiempo, lo cierto es que la entrada de la primavera está fijada por cálculos astronómicos muy precisos y este año llegará en la segunda quincena de marzo.

Según el Observatorio Astronómico Nacional, la nueva estación comenzará el viernes 20 de marzo a las 15:46 horas, hora oficial peninsular.

Primavera astronómica: día y hora exactos

Esa será la llamada primavera astronómica, es decir, la que viene marcada por la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, esta estación durará aproximadamente 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio, momento en el que empezará el verano.

Para quienes buscan en internet cuándo empieza la primavera en Mallorca, esa es la fecha oficial que debe tenerse en cuenta: el 20 de marzo de 2026.

La primavera meteorológica empezó antes

Sin embargo, existe otra forma de entender el inicio de la estación. La primavera meteorológica comenzó el 1 de marzo y se extiende hasta el 31 de mayo, que es el periodo que utilizan los servicios meteorológicos para elaborar balances y comparativas climáticas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emplea precisamente ese marco temporal en sus resúmenes estacionales.

Así, la respuesta depende del enfoque: desde el punto de vista meteorológico, la primavera ya ha empezado; desde el astronómico, arrancará oficialmente el 20 de marzo.

Qué tiempo puede traer la primavera a Baleares

La llegada de la nueva estación vendrá además acompañada de una previsión marcada por temperaturas superiores a lo habitual. Según la predicción estacional de Aemet para el trimestre marzo-abril-mayo de 2026, hay una alta probabilidad de que la temperatura media se sitúe por encima de los valores normales en toda España, con una señal más acusada en Baleares.

Esto apunta a una primavera potencialmente más cálida de lo normal en Mallorca, aunque la evolución real del tiempo dependerá de los episodios concretos que se vayan produciendo durante las próximas semanas.

Noticias relacionadas y más

Una fecha marcada en el calendario

Con la vista puesta en el final del invierno, muchos mallorquines ya esperan la llegada de días más largos, temperaturas más suaves y el arranque de una temporada que suele transformar tanto el paisaje como la actividad en la isla. La fecha clave, en todo caso, ya está marcada en el calendario: la primavera astronómica empezará el viernes 20 de marzo de 2026 a las 15:46 horas.

TEMAS

  • Primavera
  • Mallorca
  • Baleares
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
  2. Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
  3. Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
  4. Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
  5. Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
  6. Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
  7. Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
  8. Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU

Educación reclama la implicación de patronales y sindicatos para que el mercado laboral no 'canibalice' el éxito escolar en Baleares

Educación reclama la implicación de patronales y sindicatos para que el mercado laboral no 'canibalice' el éxito escolar en Baleares

Luz verde a las ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares

Luz verde a las ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares

Abandono escolar en Baleares: Educación activa el rastreo de alumnos para evitar la salida del sistema

Abandono escolar en Baleares: Educación activa el rastreo de alumnos para evitar la salida del sistema

Salud asegura que el colapso en Son Espases está controlado y lo relaciona con una situación puntual

Salud asegura que el colapso en Son Espases está controlado y lo relaciona con una situación puntual

Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan

¿Cuándo empieza la primavera en Mallorca en 2026? Esta es la fecha exacta en la que arranca la nueva estación

¿Cuándo empieza la primavera en Mallorca en 2026? Esta es la fecha exacta en la que arranca la nueva estación

Manifestación 8M en Mallorca: el feminismo planta cara al patriarcado y la ultraderecha

PP y Vox derogarán mañana la Ley de Memoria Democrática de Baleares: "Nunca ha sido una prioridad"

PP y Vox derogarán mañana la Ley de Memoria Democrática de Baleares: "Nunca ha sido una prioridad"
Tracking Pixel Contents