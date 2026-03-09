Educación reclama la implicación de patronales y sindicatos para que el mercado laboral no 'canibalice' el éxito escolar en Baleares

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha hecho este lunes un llamamiento directo a la responsabilidad compartida de toda la sociedad balear para luchar contra el abandono escolar. Para el Ejecutivo, el despliegue del nuevo Programa de Rastreig i Prevenció de l’Abandonament y el refuerzo de la Formación Profesional (FP) no serán suficientes si el entorno socioeconómico de las islas sigue incentivando la salida prematura del sistema educativo.

Acompañado por las directoras generales Isabel Salas y Neus Riera, el conseller ha sido tajante al definir la situación de la comunidad: "Tenemos una espada de Damocles siempre encima". Con estas palabras, Vera se ha referido a la enorme fuerza de atracción que ejerce el sector servicios, "motor económico de las islas", que facilita la incorporación rápida de jóvenes al mercado laboral en empleos que no requieren cualificación previa, pero que limitan drásticamente su proyección profesional a largo plazo.

En este contexto de "problema estructural", la Conselleria ha puesto el foco en la necesidad de que los acuerdos laborales se alineen con los objetivos educativos. Vera ha lamentado públicamente que el último convenio de hostelería perdiera la oportunidad de primar la formación de las nuevas incorporaciones, especialmente en la franja de edad comprendida entre los 16 y los 21 años, donde se concentra el mayor riesgo de deserción escolar.

Para el conseller, es fundamental que tanto las patronales como los sindicatos entiendan que un joven fuera del sistema sin titulación es un activo de baja cualificación que debilita el sistema productivo balear. "Nosotros lo ponemos todo: recursos económicos, normativa y nuevos programas, pero necesitamos que la sociedad y los agentes económicos remen en la misma dirección", ha puntualizado el conseller, instando a que los futuros convenios colectivos incentiven la permanencia en los estudios o la formación continua.

El reto de retener al alumnado

La urgencia de esta implicación social se entiende mejor al analizar la segmentación de los datos. El abandono escolar en Baleares tiene un perfil marcadamente masculino: el 23,02% de los hombres deja los estudios antes de tiempo, frente a un escaso 7,6% de las mujeres. Esta brecha sugiere que el mercado laboral de baja cualificación atrae con mucha más intensidad a los varones jóvenes, quienes abandonan la formación reglada seducidos por ingresos inmediatos.

Para combatir esta tendencia, la Conselleria ha vinculado el éxito de la reducción de la tasa (que ha pasado del 20,1% en 2024 al actual 15,2%) a la creación de una oferta de FP más "atractiva y adaptada". Con 1.078 nuevas plazas, 278 nuevos docentes y 65 nuevos ciclos formativos en los últimos dos cursos, el objetivo es demostrar al joven que la formación profesional es un camino más seguro y rentable que el abandono. No obstante, Vera ha recordado que Baleares ha pasado de liderar el ranking negativo de abandono a ser la quinta comunidad, un avance que ha calificado de "buen dato, pero insuficiente".

Hacia un modelo de 'segunda oportunidad'

Finalmente, el conseller ha recordado que para el curso 2026-2027 entrará en vigor una nueva normativa para los Programas de Cualificación Inicial (PQI y PQIE), programas de segunda oportunidad que -ha destacado- ya logran que el 80% de sus alumnos sigan estudiando o trabajen al cabo de un año. "La nueva norma buscará una mayor flexibilidad y una colaboración estrecha con ayuntamientos y empresas locales", ha puntualizado.