Las donaciones suben un 35% en Baleares por las ventajas fiscales de Prohens y el problema de acceso a la vivienda

Las Islas Baleares han alcanzado la cifra más alta de donaciones de los últimos diez años. La crisis de la vivienda y las ventajas fiscales impulsadas por el Govern de Marga Prohens son algunos de los motivos que explican el aumento porcentual más elevado de España. Han pasado de 2.854 en a 3.867 en 2025, según el recuento que ha realizado el Consejo General del Notariado (CGN).

Impuesto de donaciones

El decano del Colegio Notarial de Baleares, Miguel Amengual, asegura que una de las razones del aumento más peso es su fiscalidad: “A raíz de la Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2025 las donaciones dentro del Grupo II ( entre ascendientes, descendientes y cónyuges ) no tributan por Impuesto de Donaciones”. Antes, era de un 7%.

Y una de las consecuencias del aumento de donaciones es el complicado acceso a la vivienda de los jóvenes. “Además de lo comentado sobre las bonificaciones fiscales, es cierto que en un mercado inmobiliario marcado por unos precios al alza muchos jóvenes podrían pagar las cuotas hipotecarias, pero no son capaces de afrontar el pago de la entrada y de los gastos iniciales por lo que sus progenitores les ayudan a través de la donación dineraria o de vivienda. Vemos en las notarías que hay una generación de padres y abuelos que, en general, tiene más capacidad de ahorro y pueden ayudar a sus hijos y nietos”, apunta el decano del Colegio Notarial de Baleares.

Crecen las donaciones de vivienda

Los datos facilitados por el Consejo General del Notariado (CGN) engloban a la totalidad de las donaciones formalizadas, ya sean de dinero líquido, de inmuebles o de otro tipo de bienes.

Mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa las donaciones de vivienda en Baleares, que continúan creciendo. En 2025, han alcanzado las 1662, que confirma una subida en los últimos dos años.